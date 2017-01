YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Emzirme döneminde beslenmeye dikkat

Emzirme döneminde beslenmeye dikkat



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Diyetisyen Elif Yıldız, emzirme döneminde beslenmeye dikkat çekti.

Dermaklinik Estetik ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, emzirmenin, anne ve çocuk arasındaki bağı kuvvetlendiren önemli eylem olduğunu söyledi. Emzirme döneminde annenin yeterli ve dengeli beslenmesinin anne ve çocuk için çok önemli olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Annenin beslenmesinde tüm besin grupları ve vitamin yönünden de zengin olmalıdır. Annenin beslenmesi sütün kalitesini de etkilemektedir" dedi.

"Anne sütü besleyicidir, ekonomiktir, sindirimi kolaydır, daima temiz ve hazırdır, duygusal bağ sağlar" diyen Diyetisyen Elif Yıldız, "Emziklilik döneminde 2 duruma dikkat edilmesi gerekir; birincisi annenin besin depolarını koruyarak sağlığı korumak, ikincisi de salgılanan sütün yeterliliğini ve verimliliğini arttırmak. Normal beslenen sağlıklı bir annenin sütü, çoğunlukla bebeği için yeterli olmaktadır. Sütünüzün yetmediği konusunda şüpheleriniz varsa yapılacak en doğru şey bebeğinizin kilosunu takip etmektir. Önce bebeğinizin kilosuna baktırabileceğiniz bir sağlık kuruluşuna gidin, tarttırın. 2-3 gün sık sık her istediğinde aksatmadan emzirin. Sonra tekrar aynı yerde tarttırın. Günlük kilo alımı 20-30 gram ise haftalık kilo alımı 125 gram ise aylık en az kilo alımı 500 gram ise sütünüz yetiyor demektir" ifadelerini kaydetti.



Beslenme önerileri

Ne kadar sık emzirilirse o kadar çok süt salgılandığını belirten Diyetisyen Elif Yıldız, sütün artması için şu önerilerde bulundu:

"Anason, rezene, ısırgan otu, kuru incir, fesleğen, nane, susam ve bol su. Tüm besin gruplarını günlük beslenmemize koyun. Her gün düzenli olarak 3 litre su için. Günde 4-5 fincan rezene çayı için. Her sabah kahvaltıda, kahvaltınıza ek olarak 1 tabak dolusu maydanoz, dereotu, taze nane, roka gibi yeşillikler tüketin. (Diğer öğünlerde de ekleyebilirsiniz.) Demir kaynaklı gıdalar olan çekirdekli siyah kuru üzüm, yeşil mercimek, kuru hurma tüketiminize özen gösterin. Her sabah 1 tatlı kaşığı pekmezinizi limonlayarak tüketin. Her gün 1-2 tatlı kaşığı çörek otu karıştırılmış bal tüketiniz. 1 tatlı kaşığı zencefilli bal tüketin. Her gün sabah akşam 1 bardak kuru incir suyu için. (7-8 adet kuru inciri ikiye bölün, yarım litre suya koyun, 10 dakika haşlayın.) Hergün 1-2 bardak süt - yoğurt tüketin (süt ürünlerinden gaz yapmayan laktozsu süt tercih edebilirsiniz.). Emzirmeden 1-2 saat önce 1-2 diş sarmsak tüketin. Günde 1-2 bardak fesleğen çayı için. (1 tutam fesleğini 1-2 dakika kaynamış suda demeleme usulü). Tüm yemeklerinize kimyon ve fesleğen koyun. Her gün 1 adet kayısı kıvamında haşlanmış yumurta tüketin. Günde 2-3 kez susam yağı ile karın bölgenize ve göğsünüze masaj yapın. Her gün 2-3 tam ceviz, 5-6 adet fındık, 7-8 badem atıştırın. Ne kadar çok yersem o kadar sütüm olur düşüncesinden ziyade ne kadar kaliteli beslenirsem o kadar sütüm olur düşüncesine odaklanmaya çalışın."

(AT-AT-MK-Y)



14.01.2017 11:27:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER