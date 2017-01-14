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Milas'ta bir ilke imza attılar

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:23
Milas'ta bir ilke imza attılar
Milas'ta bir ilke imza attılar

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) -Milas'ta özel okul öğrencileri, Muğla'da düzenlenen Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğu kıl payı kaçırarak il 2'ncisi oldu. Öğrencilerin aldığı derece, Milas'ta bir ilki yaşattı.
Milas'taki özel okul öğrencileri, Muğla'da düzenlenen ve toplamda 12 takımın katıldığı Tenis Turnuvası'nda başarılı bir sonuca imza attı. Öğrenciler, turnuvadan Milas'a 2'ncilik kupasıyla döndü. Tenis öğrencilerinin aldığı başarılı sonuç ise Milas'ta bir ilki yaşattı.
Milas Tenis Akademisi Antrenörü Mehmet Ali Akarca ve Beden Eğitimi Öğretmeni Muttalip Ersoy öncülüğünde çalışan tenis öğrencileri, yaklaşık 1 yıllık çalışmalarının ardından oldukça önemli bir sonuç elde etti. İlk defa katıldıkları turnuvadan ikincilik ile dönen öğrenciler, Milas için umut vaat etti.
Turnuvadan güzel bir sonuçla dönen öğrenciler, başarılarını paylaşmak için Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ı makamında ziyaret etti.
İlk önce Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, başarısını paylaşarak ileriki yıllarda düzenlenecek olan turnuvalarda şampiyonluk sözü verdi. Bal, öğrencilerden umutlu olduklarını ve Milas'ın her branşta başarılı sporcular yetiştirdiklerini kaydetti.
Tenis sporunda başarılara imza atan öğrenciler; İpek Naz Tuna, Lara Palaska, Ceren Yağmur Tamtabak, Nalin İrem Yavuz kazandıkları kupayı Kaymakam Arslan'a takdim etti.
Arslan, başarıları öğrencilere ve yöneticilere hediyelerini verdi.
Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.

14.01.2017 11:28:15 TSI
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