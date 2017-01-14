14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milas'ta yurt öğrencilerini yalnız bırakmadılar

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:25
Milas'ta yurt öğrencilerini yalnız bırakmadılar
Milas'ta yurt öğrencilerini yalnız bırakmadılar

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve beraberindeki eğitimciler, yurtta kalan öğrenciler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, müdür yardımcıları ve öğretmenler, Milas Kardeşlik ve Birlik Platformu üyeleri, Milas Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kaymakam Osman Badraslı Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencileri ziyaret etti. Her hafta bir öğrenci yurdunda devam eden yurt ziyaretinde öğrencilerle birlikte yemek yenildi.
Yemeğin ardından yurdun yemekhanesinde düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Bal, öğrencilerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Öğrencilerle oturup sohbet eden ve öğrencilerin ders durumları hakkında bilgi alan Bal, "Aklın ve bilimin ışığında, fikri hür vicdanı hür bireylerin, nesillerin yetiştirilmesi gerektiğine gönülden inanan biz eğitimciler bu yarışta başarılı olabilmek adına tüm özveriyi göstermekteyiz. Öğrencilerden isteğimiz okuyan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, yenilikçi, bilim ile teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetişmesidir. Bu donanım öğrencilerimizi, ailelerini, milletimizi, ülkemizi ve insanlığı yükselecektir." diye konuştu.
Bal, "Eğitim tek başına yapılacak bir iş değil bir ekip ve gönül işi. Amacımız öğrencilerle bir araya gelmek, burada yalnız olmadıklarını hissettirmek ve daima yanlarında olduğumuzu göstermek." diyerek sözlerini tamamladı.

(DL-İK)

14.01.2017 11:29:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Rehber öğretmenlere büyük görevler düşüyor&quot;
YEREL

"REHBER ÖĞRETMENLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"
Yeni Milasspor taraftarları forma hediye etti
YEREL

YENİ MİLASSPOR TARAFTARLARI FORMA HEDİYE ETTİ
Kamyonun altında kalan kadın ağır yaralandı
YEREL

KAMYONUN ALTINDA KALAN KADIN AĞIR YARALANDI
Milas'ta bir ilke imza attılar
YEREL

MİLAS'TA BİR İLKE İMZA ATTILAR
Fethiye'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyon çarptı
YEREL

FETHİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA KAMYON ÇARPTI
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
TÜRSAB Bodrum'dan Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

TÜRSAB BODRUM'DAN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Okul yolunda ölen Aslı için arkadaşları lokma döktürdü
YEREL

OKUL YOLUNDA ÖLEN ASLI İÇİN ARKADAŞLARI LOKMA DÖKTÜRDÜ
Kuyuya düşen domuz kurtarıldı
YEREL

KUYUYA DÜŞEN DOMUZ KURTARILDI
Milas'ta kurs kayıtları başladı
YEREL

MİLAS'TA KURS KAYITLARI BAŞLADI
Milas'ta duyarsızlık 112 ekiplerine sıkıntı yaşattı
YEREL

MİLAS'TA DUYARSIZLIK 112 EKİPLERİNE SIKINTI YAŞATTI
Milas-Bodrum karayolunu su bastı
YEREL

MİLAS-BODRUM KARAYOLUNU SU BASTI
okat; &quot;Yıkılacak evin şehit ailesinin olduğunu bilmiyorduk&quot;
YEREL

OKAT; "YIKILACAK EVİN ŞEHİT AİLESİNİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"
Muğla Valisi Amir Çiçek Fethiye'de muhtarlarla toplantı yaptı
YEREL

MUĞLA VALİSİ AMİR ÇİÇEK FETHİYE'DE MUHTARLARLA TOPLANTI YAPTI
armaris'te şiddetli fırtına hasarsız atlatıldı
YEREL

ARMARİS'TE ŞİDDETLİ FIRTINA HASARSIZ ATLATILDI