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Milas'ta yurt öğrencilerini yalnız bırakmadılar



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve beraberindeki eğitimciler, yurtta kalan öğrenciler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, müdür yardımcıları ve öğretmenler, Milas Kardeşlik ve Birlik Platformu üyeleri, Milas Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kaymakam Osman Badraslı Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencileri ziyaret etti. Her hafta bir öğrenci yurdunda devam eden yurt ziyaretinde öğrencilerle birlikte yemek yenildi.

Yemeğin ardından yurdun yemekhanesinde düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Bal, öğrencilerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Öğrencilerle oturup sohbet eden ve öğrencilerin ders durumları hakkında bilgi alan Bal, "Aklın ve bilimin ışığında, fikri hür vicdanı hür bireylerin, nesillerin yetiştirilmesi gerektiğine gönülden inanan biz eğitimciler bu yarışta başarılı olabilmek adına tüm özveriyi göstermekteyiz. Öğrencilerden isteğimiz okuyan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, yenilikçi, bilim ile teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetişmesidir. Bu donanım öğrencilerimizi, ailelerini, milletimizi, ülkemizi ve insanlığı yükselecektir." diye konuştu.

Bal, "Eğitim tek başına yapılacak bir iş değil bir ekip ve gönül işi. Amacımız öğrencilerle bir araya gelmek, burada yalnız olmadıklarını hissettirmek ve daima yanlarında olduğumuzu göstermek." diyerek sözlerini tamamladı.



(DL-İK)



14.01.2017 11:29:35 TSI

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