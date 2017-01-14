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İmzalar okul için atıldı



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya'da valilik ile bir maden firması arasında 20 derslikli okul yapımı için protokol imzalandı.

İmzalar Vali Salih Işık, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, iş adamları Musa Emmioğlu ile Mustafa Emmioğlu tarafından atıldı.

Törende konuşan Musa Emmioğlu, Amasya'da eğitime katkıda bulunmak amacıyla 2017-2019 sonu itibariyle Milli Eğitim Müdürlüğünün tahsis edeceği arsada yapılacak 20 derslikli okulun baştan sonra bütün masraflarını karşılayacaklarını belirtti.

"Bilgi ve teknoloji çağında yaşadığımız bu dönemde eğitimin taşıdığı önemi hepimiz bilmekteyiz" diyen Vali Salih Işık da, "Ekonomisi, sanayisi, tarımı, kültür seviyesi gelişmiş ve dünyada söz sahibi olan bir ülke olabilmek, ancak iyi bir eğitim sistemi ve tam donanımlı bir şekilde yetişmiş bireylerle mümkündür. Bu amacımıza ulaşabilmek için hepimize görevler düşmektedir. En iyi eğitim altyapılarını ve fiziki mekanları temin etmek bizlerin görevidir. Hayırsever iş adamlarımızın bu konuda gayretli olduğunu görmek beni mutlu ediyor" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



14.01.2017 11:34:09 TSI

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