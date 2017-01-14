YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erciş'te 17 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Erciş'te 17 hırsızlık olayı aydınlatıldı

- Olayla ilgili gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen 17 ayrı hırsızlık olayı polisin başarılı çalışmaları sonucu aydınlatılırken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

Van'ın Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede gerçekleşen hırsızlık olayları ve uyuşturucu madde ticaretinin aydınlatmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu, ortak ve planlı herek ettikleri yapılan araştırma sonucu ekipler tarafından tespit edildi. Bu bağlamda yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık konusu eşyaların bulunmasına yönelik 8 adrese gerçekleştirilen arama, müştekilerin de alınan ifadelerine göre ev ve iş yerlerinden çalındığı tespit edilen 7 adet LCD televizyon, 5 adet bilgisayar monitörü, 2 adet yazıcı, 2 adet ses sistemi, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet org, 3 adet klavye, 2 adet projeksiyon cihazı, 1 adet termosifon, 1 adet ses cihazı, 1 adet hard disk, 1 adet araç televizyonu, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet hoparlör, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet mp4 player müzik çalar, 4 adet uydu alıcısı ele geçirildi. Bahse konu çalıntı eşyalarla ilgili olarak müştekilerin Asayiş Büro Amirliğine gelmesinin ardından kendilerine ait olan malzemeler teslim edildi. Ayrıca şüpheli şahısların yapılan ev aramalarında 3 adet pala, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilerek gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. Ayrıca hırsızlık ve uyuşturucu konularında polis tarafından bilinen ve şuan cezaevinde bulunan Ş.B.'nin evinde yapılan aramalarda evde depo olarak kullanılan yerde duvar lambası içerisinde saklanmış vaziyette 1 adet el bombası bulundu. El bombası ise incelenmek üzere Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Gerçekleştirilen toplamda 17 hırsızlık ve uyuşturucu ticareti konusuyla alakalı olarak 17 şüpheliden 15'i yakalanmış, 1'i Erciş Kapalı Cezaevinde olduğu ve 1 şüphelinin ise yakalanma çalışmaları devam ediyor. Yakalan 15 şüpheli şahıslardan Ü.D., Y.B., S.T., H.Y., Y.Ç. ve N.Ş. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. N.A., Ç.Y., M.B., E.B., B.E.T., B.K., İ.B. ve N.A. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. ise mahkemece serbest bırakıldı.

(EKİP-ŞAK-Y)



14.01.2017 11:35:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER