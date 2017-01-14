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"BaşKAkent Ankara" Galeri Kara'da

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:31
"BaşKAkent Ankara" Galeri Kara'da
"BaşKAkent Ankara" Galeri Kara'da

ANKARA (İHA) - "BaşKAkent Ankara" karma illüstrasyon sergisi Çankaya Belediyesi Galeri Kara'da sanatseverlerle buluştu.
Başkent Ankara'nın zaman içindeki değişimini sanat eserine dönüşen BaşKAkent Ankara illüstrasyon sergisine, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ile serginin küratörü Levent Cantek'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi, çeyrek asır içinde Başkent Ankara'da yaşanan büyük dönüşümü ve kimlik yitimini 38 sanatçının çizgilerinin ve fırça darbelerinin diliyle anlatıyor.
Küratör Levent Cantek'in, "Bana kalırsa çizerler, şehrin kaybolan yüzlerini, evlerini, sokaklarını, mahallelerini çizmeliler, görsel olarak onları kaydetmeli, onları resmetmeliler. Geçmişi, bugünü, yok sayılanı, unutulanı, yıkılanı çizmeli, bize yaşatılanlara itiraz etmeli, şehirle cenk etmeliler. Bu sergideki arkadaşlar işin ucundan tutmuşlar, umarım arkası gelir" sözleriyle anlattığı karma sergi, 28 Ocak tarihine kadar açık kalacak.
(UKY-ÖZ-Y)

14.01.2017 11:36:06 TSI
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