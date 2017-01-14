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Çankaya'dan çevreye 30 bin tonluk katkı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:33
Çankaya'dan çevreye 30 bin tonluk katkı
Çankaya'dan çevreye 30 bin tonluk katkı

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Geri dönüşümden gürültü kontrolüne, bitkisel atıkların toplanmasında çevre eğitimine kadar her alanda çalışmalar yürüten; okullar ve kamu kurumları ile işbirliği yapan Çankaya Belediyesi, 2016 yılında çevre konusunda yürüttüğü proje ve faaliyetlerle, 30 bin 162 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdı.
Daha yeşil, daha temiz bir kent oluşturmak ve çevre bilincini her yaştan Çankayalıya aşılamak için faaliyetlerini aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, 2016 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları bir rapor halinde sundu. Geçtiğimiz yıl 2 bine yakın Çankayalının talebine cevap veren Belediye, ambalaj atıkları, atık pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile ilgili gelen talep ve şikayetlere kısa sürede çözüm buldu.
Özellikle geri dönüştürülebilir atıkları yeniden değerlendirerek ekonomiye kazandırmaya ve genç kuşakta çevre bilinci oluşturmaya odaklanan çalışmalar kapsamında, 2016'da 3 bin 191 mekana atık kağıt kutusu dağıtıldı. Gelen talepler doğrultusunda 200'den fazla site ve kuruma geri dönüşüm konteynerıyla kumbara temin eden Belediye, 2016 yılında Çankaya genelinde 30 bin 162 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Çevre bilinci eğitim çalışmaları da hız kesmedi
Çevre koruma bilincini genç kuşaklara vermenin çevreyi korumak kadar önemli olduğu anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesinde eğitim, bilgilendirme ve bilinç yükseltme çalışmalarına da ağırlık verildiği belirtildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ahlatlıbel ve Kuğulupark'ta iki ayrı etkinlik düzenleyen Belediye, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Topluluğu ile başlattığı Dünya Çevre Hareketi etkinliğinin yanı sıra Atılım Üniversitesi öğrencilerinin lisans araştırma projesine de aktif destek verdi.
İlçe genelinde onlarca okulda çevre bilincine yönelik eğitim gerçekleştirilirken değişik başlıklarda toplam 6 bin 862 adet eğitim ve bilgilendirme broşürü ve afişi dağıtıldı. İlköğretim düzeyindeki çocuklar için özel bir eğitim seti de hazırlayan Belediye, 'Çanki ile Çevre', 'Çanki ile Geri Dönüşüm' ve 'Çanki ile İklim Değişikliği' adlı üç kitaplık bir seri hazırladı ve okullarda dağıttı.

İşbirlikleri de sürüyor
Çevre koruma alanında işbirliği çalışmalarına da destek veren Belediye, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile yürütülen kampanya sayesinde Çankaya genelindeki okullarda pil toplama yarışması düzenledi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı ve hem okullar hem de öğrenciler arasında tatlı bir rekabet oluşturan yarışma sayesinde binlerce kilogram atık pil, doğaya zarar vermeden geri dönüştürülmek üzere toplandı.
Diğer yerel yönetimlerle yapılan işbirliği çalışmaları uyarınca Tarsus Belediyesi personeline atık elektrikli ve elektronik eşyalarla ilgili bilgi veren ve deneyim paylaşımı yapan Belediye, Danimarka Büyükelçiliği temsilcilerine de faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ağaçlandırma çalışmaları konusunda da önemli çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, okul bahçelerinde yapılan küçük çaplı eğitim ve ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ile Alacaatlı Mahallesi'nde büyük çaplı bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.
(UKY-MK-Y)

14.01.2017 11:38:05 TSI
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