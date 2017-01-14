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Bornova'da muhtarlara tam destek

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:36
Bornova'da muhtarlara tam destek
Bornova'da muhtarlara tam destek

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Bornova Belediyesi, vatandaşa verilen hizmet kalitesini artırmak ve daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bornova Belediyesi, vatandaşa en yakın kamu birimi olan muhtarlıklara önemli destekler veriyor. İlçe sınırları içinde bulunan 45 mahalleye eşit hizmet götürmek ilkesi ile çalışan Bornova Belediyesi, vatandaşa verilen hizmet kalitesini de her geçen gün yükseltiyor. Muhtarlık binalarının elektrik, su, internet, telefon faturalarını her ay ödeyen Bornova Belediyesi, eksiklikleri de gideriyor. Muhtarların kağıt, kalem ve toner gibi kırtasiye malzeme ihtiyaçları karşılanırken, düzenlenen kurs ve seminerlerle de eğitim desteği sağlıyor. Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla muhtarların fiziki koşulları da iyileştirildi. Bu amaçla Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından tasarlanan yeni muhtarlık ofisleri 12 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 28 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Önünde 16 metrekarelik terası bulunan modern ofislerde küçük bir mutfak ve tuvalet de bulunuyor. Tasarımı ile dikkat çeken klimalı ofisler; ilan panosu, dolap, masa ve sandalyeleri de muhtarların en iyi hizmeti verebilecekleri şekilde dizayn edildi.

Başkan Atila'ya teşekkür
Son olarak Bornova Belediyesi ve Sabancı Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık Semineri ile muhtarlara tasarrufun önemi anlatıldı. Bilgilendirmek ve tasarrufa teşvik etmek amacıyla düzenlenen seminere Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da katıldı. Bornova Belediyesi'nin mahallelere yol, kültür merkezi ve park gibi birçok konuda destek olduğunu dile getiren muhtarlar, kendilerine verilen destek için de Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür etti. Ayrıca mahallelere yapılan faaliyet ve projelerin değerlendirildiği bir toplantıda muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Atila'ya hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Plaketi, 45 mahallenin muhtarı adına Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Erkan Güler taktim etti.
(CA)

14.01.2017 11:40:13 TSI
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