14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni Milasspor taraftarları forma hediye etti

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:41
Yeni Milasspor taraftarları forma hediye etti
Yeni Milasspor taraftarları forma hediye etti

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği, Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı ziyarette bulunup forma hediye etti.
Milas Kaymakamı Eren Arslan'a, hoş geldin ziyaretleri devam ediyor. Milas'a geçtiğimiz ay atanan Kaymakam Arslan'a bu kapsamda, Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği makamında ziyarette bulundu.
Ziyarete, Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği Başkanı Nihat Abbak ve yönetim kurulu üyelerinden İsmail Çağlar, Namık Kemal Atıcı ve Ozan Kafkaslı eşlik etti.
Başkan Abbak, Kaymakam Arslan'a yeni görevinde başarılar diledikten sonra derneğin faaliyetlerini anlattı.
Yeni Milasspor'un bu yıl Süper Amatör Küme'de oldukça başarılı olduğunu anlatan Abbak, taraftarlar olarak şampiyon olmak istediklerini kaydetti.
Arslan, Abbak ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.
Abbak, ziyaretin ardından Arslan'a "48" numaralı Yeni Milasspor forması ve atkı hediye etti.
Ziyaret, toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
(DL-İK)

14.01.2017 11:46:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Rehber öğretmenlere büyük görevler düşüyor&quot;
YEREL

"REHBER ÖĞRETMENLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"
Kamyonun altında kalan kadın ağır yaralandı
YEREL

KAMYONUN ALTINDA KALAN KADIN AĞIR YARALANDI
Milas'ta yurt öğrencilerini yalnız bırakmadılar
YEREL

MİLAS'TA YURT ÖĞRENCİLERİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR
Milas'ta bir ilke imza attılar
YEREL

MİLAS'TA BİR İLKE İMZA ATTILAR
Fethiye'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyon çarptı
YEREL

FETHİYE'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA KAMYON ÇARPTI
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA
TÜRSAB Bodrum'dan Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

TÜRSAB BODRUM'DAN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Okul yolunda ölen Aslı için arkadaşları lokma döktürdü
YEREL

OKUL YOLUNDA ÖLEN ASLI İÇİN ARKADAŞLARI LOKMA DÖKTÜRDÜ
Kuyuya düşen domuz kurtarıldı
YEREL

KUYUYA DÜŞEN DOMUZ KURTARILDI
Milas'ta kurs kayıtları başladı
YEREL

MİLAS'TA KURS KAYITLARI BAŞLADI
Milas'ta duyarsızlık 112 ekiplerine sıkıntı yaşattı
YEREL

MİLAS'TA DUYARSIZLIK 112 EKİPLERİNE SIKINTI YAŞATTI
Milas-Bodrum karayolunu su bastı
YEREL

MİLAS-BODRUM KARAYOLUNU SU BASTI
okat; &quot;Yıkılacak evin şehit ailesinin olduğunu bilmiyorduk&quot;
YEREL

OKAT; "YIKILACAK EVİN ŞEHİT AİLESİNİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"
Muğla Valisi Amir Çiçek Fethiye'de muhtarlarla toplantı yaptı
YEREL

MUĞLA VALİSİ AMİR ÇİÇEK FETHİYE'DE MUHTARLARLA TOPLANTI YAPTI
armaris'te şiddetli fırtına hasarsız atlatıldı
YEREL

ARMARİS'TE ŞİDDETLİ FIRTINA HASARSIZ ATLATILDI