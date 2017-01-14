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Öğrencilerin bütünleme isyanına Rektör Taş'tan yanıt

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:42
Öğrencilerin bütünleme isyanına Rektör Taş'tan yanıt
Öğrencilerin bütünleme isyanına Rektör Taş'tan yanıt
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş:
- "Bahar dönemi bitiminde yeniden bu konuyu ele alacağız"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 2016-2017 akademik yılda bütünleme sınavlarının kalkması üzerine öğrenciler tepki göstermişti. Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş da, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Taş, bütünleme sınavları ve yaz okulu hakkındaki soruları yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda öğrenciler, bütünleme sınavlarının kalmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden tepkisini göstermekle yetinmeyerek e-imza kampanyası da başlatmıştı. Bütünlemelerin geri gelip gelmeyeceği konusuna açıklık getiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitenin kuruluşunda da bütünleme sınavlarının olmadığını belirtti. Taş, "Üniversitemizde 2011 yılına kadar bütünleme olmadı. 2011 yılında YÖK'ün bir kararı oldu. Bütün üniversiteleri kapsayan bütünlemeler olacak denildi. Bütünlemeler olmadan önce yaz okulları devam ediyordu. 2011'den itibaren hem bütünlemeler hem yaz okulu devam etti. Aslında bu üniversiteler açısından akademik takvimi çok zor durumda bırakıyordu. Bir taraftan güz ve bahar dönemleri bir taraftan onların bütünlemeleri bir taraftan da yaz okulu dönemi vardı. Hatta yaz okulu bütünlemeler dolayı takvimi kısaltıldı" dedi.

"Yaz okulunda biraz daha rahatladık"
Yaz okulunun bütünleme sınavları yüzünden verimli geçmediğini belirten Taş, "Daha önceden 7 haftalıktı. Bütünleme geldiği için akademik takvim çok kısıtlandı. 5 haftaya düşürüldü yaz okulu. Eğitimin kalitesi açısından çok istenen bir durum değil bu. Eğitimler verimli de geçmiyordu. Geçen yıl 2016'nın başlarında YÖK, bütünleme kararlarını üniversitelere bıraktı. Yaz okulu kararını da kendilerine bıraktı. Biz de hemen bunun üzerine çalışmaları başlattık. Bütün birimlerimizden bununla ilgili düşüncelerini aldık. Bunları etraflıca tartıştık ve senatoya getirdik. Senatoda da etraflıca tartıştık ve 2016-2017 sezonu için oy birliği ile bütünlemeler kalksın dedik. Bu kararı verdikten sonra yaz okulunda olan takvim kısıtlamasını yeniden eski haline getirdik. Yaz okulunda biraz daha rahatladık" ifadelerini kullandı.

"Bahar dönemi bitiminde yeniden bu konuyu ele alacağız"
Bu kararın 2016-2017 eğitim öğretim yılı için geçerli olduğunu belirten Taş, bütünlemelerin bir daha ki dönem gelme umudu için bir açık kapı bıraktı. İbrahim Taş, "Bu karar 2016-2017 için geçerli. Bu sezondan sonra bahar dönemi bitiminde yeniden bu konuyu ele alacağız. Bütünlemelerin kalkması üniversitemize ne getirdi? Öğrencilerimize ne getirdi? Bunun analizlerini yapacağız. Bunun neticesinde senatoyla beraber bir sonraki yılın kararını alacağız" diye konuştu.
Öğrencilerin isyanının ardından öğrenci temsilcileri ile buluşan İbrahim Taş, öğrenci temsilcilerinin de bu kararı anladıklarını sözlerine ekledi.

"Bizim sistemimizde sınıfı geçmezsiniz, dersi geçersiniz"
Öğrencilerle birlikte bu meseleyi tartıştıklarını anlatan Taş, sözlerine şöyle devam etti:
"Sizlere samimi söylüyorum öğrencilerimiz ve temsilcilerimizin de ortak buluştuğu nokta benim anlattığım nokta. Bizim üniversitemizin sistemi kredili sistem. Bizim sistemimizde sınıfı geçmezsiniz, dersi geçersiniz. Yine bir üst yıla devam edersiniz ama dersleriniz varsa bunları alırsınız. Bütünleme başarılı öğrenciler arasında da bir haksız rekabeti getiriyordu aslında. Eğitimci arkadaşlarımızın bizlere söylediği de şu. Kredili sistemlerde bütünleme olmamalıdır."

"Öğrencilerimizin mağduriyeti çok fazla olursa final geçme notu 40'a, 45'e çekilebilir"
Bütünleme sınavının kalkışını destekleyen öğrencilerin de olduğuna da dikkat çeken Taş, "Bütünleme sınavının kalkmasını destekleyen bir öğrenci grubu da varmış. Bu durum pek yansımıyor. Tabii ki bunun sayısı diğerleri kadar yok ama. Öğrenciler bu konuda alıştıkları bir düzeni bırakmak terk etmek konusunda bir sıkıntı yaşıyorlar tabii ki. Ben bu kararı devam ettirebilirsek bir sonraki yıllarda öğrencilerimizin de buna alışacağını, uyum göstereceğini düşünüyorum. Yılın sonunda biz yeniden analiz edip değerlendireceğiz. Farklı çözüm yolları da olabilir. Örneğin bizim şuanda geçiş notumuz 50. Öğrencilerimizin mağduriyeti çok fazla olursa final geçme notu 40'a, 45'e çekilebilir. Öğrencilerimizin bu isyanları finallerin bitmesine yakın başladı. Bütünlemeler dönem başında kalktı aslında. Finaller gelince öğrencilerimiz isyan etmeye başladı" diye konuştu.

"Bizim öğrencilerimizi mağdur etme isteğimiz yok"
Bütünlemelerin kalkması ile yaz okulu sorunlarının gündeme gelmesini de ele alan Prof. Dr. İbrahim Taş önceden yaz okulu açılmayan fakülteler de bile yaz okulu açılacağını ifade etti. Taş, şöyle konuştu:
"Bizim katiyen öğrencilerimizi mağdur etme isteğimiz yok. Yaz okulunda bütün bölümlerde açılmasını sağlayacağız. Fen edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesinde yaz okulları açılmıyordu. Ama biz bu yıl tüm bölümlerde yaz okulunun açılmasını sağlayacağız. Hocalar açmak istemiyorsa gerekirse dışarıdan hoca getirip açtıracağız. Başka üniversitelerden hocalar davet edip açacağız."
(CKT-CY)

14.01.2017 11:46:53 TSI
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