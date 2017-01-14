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Hakkari'de TEOG değerlendirme toplantısı yapıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:43
Hakkari'de TEOG değerlendirme toplantısı yapıldı
Hakkari'de TEOG değerlendirme toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun başkanlığında, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımı ile TEOG değerlendirme toplantısı yapıldı.
Atatürk Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, müdür yardımcısı Bilal Gür, şube müdürleri Ayhan Turgut, Erol Hanlıgil ile Sait Ediş, ilçe şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda, Kasım 2015 ile Kasım 2016 tarihlerinde yapılan TEOG sınavlarının detaylı ve karşılaştırmalı sonuçları değerlendirildi. Sonuçlarda, okulların her biri diğer okullarla bulunduğu ilçeyle ve Türkiye ortalaması ile karşılaştırıldı. Merkez ilçe ise, diğer ilçelerle ve Türkiye ortalamasıyla değerlendirildi. Toplantının ağırlıklı olarak öğretim ve akademik başarı amaçlı olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, tablonun ve fotoğrafın çok net olduğunu, okulların ve genel itibariyle ilin başarı durumunun iyi olduğunu, bundan sonraki süreçte daha iyi olması için yapılması gereken çalışmaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Durgun,"Bir araya geldiğimiz bu gün hesap yada hesaplaşma günü değildir. Kendimizi görebilme, değerlendirme, neyi yaptık, neyi yapabiliriz, daha iyi nasıl olmamız gerektiğini öğrenebilme günüdür. Dolayısıyla burada göstereceğimiz tablo ve üzerinde yapacağımız konuşma kimin bizim için birinci, sonuncu oldu değil. Hangi arkadaşımızın, hangi okulumuzun yada il geneli, bizler yada branş itibariyle neyi yapmışız, neyi eksik bırakmışız, neyi daha fazla yapmamız gerektiği ile ilgili fotoğrafı çizmektir. Genel olarak başarı tablomuz iyi. Başarı oranlarını yükselten okullarımıza teşekkür ediyorum. Ancak Nisan ayında yapılacak TEOG sınavlarında başarının daha da yükseltilmesi için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
(FT-ŞAK-Y)

14.01.2017 11:48:15 TSI
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