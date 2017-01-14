14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:44
Sivas Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı
Sivas Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Hayat Ağacı Derneği'nin adını kullanarak para talep edenlere vatandaşlardan itibar etmemelerini istedi.
Hayat Ağacı Derneği'nin Suriye için düzenlenen yardım kampanyasını, dernek merkezinde makbuz karşılığı ile ayrıca resmi internet sitesinde yer alan banka hesap numaralarına para havale edilmesi şekli ile yürütüldüğünü ifade eden Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, yardım kampanyasıyla ilgili şahsi hesap numarası kesinlikle kullanılmadığını ifade etti.
Özaydın, vatandaşların, telefon ile arayarak ya da bizzat ziyaret ederek, şahsi hesap numarasına para yatırılmasını isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
(UY-SK)

14.01.2017 11:48:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gürün'de polis ekipleri denetimlerini arttırdı
YEREL

GÜRÜN'DE POLİS EKİPLERİ DENETİMLERİNİ ARTTIRDI
Sivas'a 32 derslikli meslek lisesi yapılacak
YEREL

SİVAS'A 32 DERSLİKLİ MESLEK LİSESİ YAPILACAK
Sivas Belediyespor ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor
YEREL

SİVAS BELEDİYESPOR İKİNCİ YARIYA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR
İmamın sela okumasının engellendiği iddiasına ilişkin dava
YEREL

İMAMIN SELA OKUMASININ ENGELLENDİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN DAVA
Sivas'ta 99 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
YEREL

SİVAS'TA 99 KÖY YOLUNDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
&quot;Taraftarımız bize inansın&quot;
YEREL

"TARAFTARIMIZ BİZE İNANSIN"
Sivas merkezli 15 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS MERKEZLİ 15 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU