YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sivas Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı

Sivas Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Hayat Ağacı Derneği'nin adını kullanarak para talep edenlere vatandaşlardan itibar etmemelerini istedi.

Hayat Ağacı Derneği'nin Suriye için düzenlenen yardım kampanyasını, dernek merkezinde makbuz karşılığı ile ayrıca resmi internet sitesinde yer alan banka hesap numaralarına para havale edilmesi şekli ile yürütüldüğünü ifade eden Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, yardım kampanyasıyla ilgili şahsi hesap numarası kesinlikle kullanılmadığını ifade etti.

Özaydın, vatandaşların, telefon ile arayarak ya da bizzat ziyaret ederek, şahsi hesap numarasına para yatırılmasını isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

(UY-SK)



14.01.2017 11:48:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER