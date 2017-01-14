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"Rehber öğretmenlere büyük görevler düşüyor"

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:44
"Rehber öğretmenlere büyük görevler düşüyor"
"Rehber öğretmenlere büyük görevler düşüyor"

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, ilçede görev yapan rehber öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirerek, rehber öğretmenlerin eğitimdeki önemine dikkat çekti.
Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal başkanlığında ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım'ın katılımı ile ilçede görev yapan rehber öğretmenlerle, yürütülen faaliyetler hakkında bir toplantı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantıya Milas'ta görev yapan tüm rehber öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, konuşmasında rehber öğretmenlere önemli mesajlar verdi. Akademik başarının yanı sıra manevi değerlere sahip vatanına ve milletine sahip çıkan ahlaklı bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı.
Gelecek nesillerin sağlam bir temel üzerinde inşa edilmesi için tüm öğretmenlere, özellikle de rehber öğretmenlere büyük görevler düştüğünü belirten Bal, öğrencilerin geleceklerini şekillendirmelerinde rehber öğretmenlerin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
Bal, toplantıda yaptığı konuşmada ayrıca okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin verimli çalışmaları halinde neler yapabileceklerini çok iyi bildiğini belirterek, her zaman rehber öğretmenlerin destekçisi olduğunu ifade etti. Yapacakları çalışmaların okullardaki diğer öğretmenlerin de işini kolaylaştıracağını aktaran Bal, rehber öğretmenlerin okullarında ön plana çıkması gerektiği söyledi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, rehber öğretmenler okullarında karşılaştıkları sorunları Bal'a iletti. Toplantı, dilek temenni ve soru cevap bölümüyle sona erdi.

(DL-İK)

14.01.2017 11:49:26 TSI
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