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Başkan Yağcı, partilerinin tüzüğündeki 3 dönem kuralını değerlendirdi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:47
Başkan Yağcı, partilerinin tüzüğündeki 3 dönem kuralını değerlendirdi
Başkan Yağcı, partilerinin tüzüğündeki 3 dönem kuralını değerlendirdi
- Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı:
- "Siyasetin içinde 15 yıldır olan bir ögeyiz"
- "Milletvekili görevi sunulursa onu yapmaya da hazırız"
- "Önümüzde Bilecik'e hizmet edeceğimiz seneler var"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, tüzük gereği bu dönem son senesi olmasını değerlendirerek, "Siyasetin içinde 15 yıldır olan bir ögeyiz. Bizim sistemimize göre eğer yeni bir düzenleme olmazsa 3 dönemde belediye başkanlığı bitiyor" dedi.
Başkan Yağcı İHA muhabirine 2004 senesinde göreve geldiğinden bu yana 3 dönemdir belediye başkanlığı yaptığını anlattı. Bu süre zarfında yüzünün akıyla birçok projeye imza attığını belirten Yağcı, sözlerine şöyle devam etti.
"Allah nasip ederse bu zamana kadar yüzümüzün akıyla yaptığımız görevimiz var. Hemşehrilerimize verdiğimiz vaatlerimiz var. Bunları partililerimizle, vekillerimizle, arkadaşlarımızla yerine getirmek istiyoruz. Siyasetin içinde 15 yıldır olan bir ögeyiz. Bizim sistemimize göre eğer yeni bir düzenleme olmazsa 3 dönemde belediye başkanlığı bitiyor. Eğer yeni bir proje, değişiklik olmazsa. Biz partilerimizin yetkili organları siyasette yer almamızı, Bilecikli hemşehrilerimizle tecrübe birikimlerimizi onlara siyasetin başka kulvarlarında değerlendirmemiz arzu edilirse biz hizmet etme noktasında siyasi bir değer olarak devam etmeye hazırız. Siyasetçi aslında karar veren gibi gözükse de siyasetçi hakkında karar veren kendisi dışında diğer unsurlar var. Dolayısıyla bizim siyasi sürecimize ilişkin kararlı önce partimizin yetki organları verir. Biz onların vereceği karara saygılıyız. Onların adayı olarak halkımızın karşısına çıkarız."

"Milletvekili görevi sunulursa onu yapmaya da hazırız"
Başkan Yağcı, 3 dönemin ardından milletvekili görevi sunulursa onu yapmaya da hazır olduğunu anlatarak, "Biz artık siyasetin içinde 15 yıl bittiğinde kenara çekilecek değiliz. Bu edindiğimiz birikimi tecrübeyi hizmet noktasında kullanmaya çabalayacağız. Biz tabi olmuşuz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve yönetim kadrolarımız var. 2004 yılından beri bu partinin mensubuyuz. Bizim büyüklerimiz bize hangi rolü biçerse, hangi noktada yürüyün derse ona hazırız" dedi.

"Önümüzde Bilecik'e hizmet edeceğimiz seneler var"
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, bu konuşları detaylı konuşmak için daha erken olduğunu söyledi. Daha Bilecik'e hizmet edeceği seneler olduğunun altını çizen Yağcı, şöyle devam etti:
"Daha hayati meseleler var Türkiye'nin önünde. Önce şu otopark projemizi, Seven Çarşısı projemizi gerçekleştireceğiz. Arkasından Elmas Çay Bahçesindeki projemizi gerçekleştireceğiz. Şerifpaşa Cami projemizi gerçekleştireceğiz. Vaatte bulunduğumuz diğer projeleri gerçekleştireceğiz. 30 proje dedik o projelerin hepsini gerçekleştirme hedefimiz var. Önce işimizi yapmayı düşünüyoruz. 2016 yılı 15 Temmuz sebebiyle durgun geçti. 2017 ve 2018'i yatırım amacında hızlı geçirmeyi düşünüyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapar. Biz kendimize yakışanı yapma gayreti içerisindeyiz. Eleştiriler tabii ki olacak. Makul mantıklı ilişkilere saygımız sonsuz."

"Hiç kimseye nasip olmayan şeyleri biz yaşadık"
Başkan Yağcı son olarak, "Tüzük kalksa ve size 2 seçenek sunsalar. Bunlardan biri belediye başkanlığı adaylığı diğeri ise milletvekili adaylığı hangisini seçersiniz" sorusuna, "Bu tür şeylerde erken konuşmamak lazım. Bir takım oyunudur. Bilecik ölçeğinde baktığımızda 15 yılın Bilecik ölçeğinde iyi şeyler geçirdiğini düşünüyorum çok şükür. Hiç kimseye nasip olmayan şeyleri biz yaşadık. Bize bu onuru verdiler. O aşamada olaylara bakmamız lazım. 2019'a geldiğimizde bizim burada olmamız partimizin, ülkemizin, Bilecikimizin menfaatine daha uygundur derlerse bizim onların şeyi karşısında hayır bu olamaz deme lüksümüz olamaz. Bundan sonra bu birikimini başka yerde kullanman gerekiyor derlerse de olabilir. Sonuçta siyasette bunlar olağan şeyler. Önemli olan sizin ne olduğunuz, ne yaptığınız, olaylara nasıl baktığınız önemli. Bizim yaptıklarımız belli, ne olduğumuz belli, olaylara bakışımız da bu. Biz takım ruhuna inanan, güvenen oradan verecek kararlara eğilimli olan insanlarız. Bunları şu aşamada konuşmamız erken. O zaman geldiğinde oturur karar veririz" yanıtını verdi.
(CKT-Y)

14.01.2017 11:51:25 TSI
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