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Altıeylül ile Milli Eğitim arasında protokol imzalandı



(Fotoğraflı)



Bahadır Demirçeviren

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Artık Okuldayım' projesinin protokolü imzalandı.

5 Aralık 2017 günü lansmanı yapılan 'Artık Okuldayım' projesinin protokolünü Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik birlikte imzaladı. Hedef Altıeylül ilçesinden okulu bırakan ve farklı sebeplerle devamsızlığı bulunan 174 öğrencinin yeniden okula dönmesini sağlamak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik "Altıeylül ilçemizde okula devam edemeyen 174 öğrenci var. Amacımız öğrencilerin evlerini ziyaret edip aileleri ile birlikte temas halinde olup çalışma yapıyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kurduğumuz komisyona bulunan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar ancak Başkanımızın eşi Didar Kafaoğlu bu projeye öncülük ediyor ve ev ziyaretleri yapıyor. Öğrencilerimizin okullarına devam etmelerini sağlayacağız. Hanımefendi Didar Kafaoğlu öncülüğünde, Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nun destekleri ile öğrencilerimizin hepsinin okula dönmelerini sağlayacağız. Başkanımız Zekai Kafaoğlu aile ziyaretlerinde öğrenci kardeşlerimize eğitim ve kırtasiye desteği sağlıyor. Bu projeye emek veren, destek olan Başkanımız Zekai Kafaoğlu ve eşi Didar Kafaoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Bu projeyi destekliyor ve önemsiyoruz. Devamsız olan öğrenci kardeşlerimizi tekrar okula kavuşturacağız. Öğrencilerimizin %80'ı kız öğrenciler. Eşim Didar Kafaoğlu da evlere giderek aileler ve öğrencilerle konuşuyor. Yerel yönetimler olarak ailecek evleri ziyaret etmemiz gittiğimiz kişileri onure etti. Ailelerin sorunları ve problemleri çözüme ulaştırıp öğrencilerimizin okula dönmelerini sağlayacağız. Bu projemizi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile paylaştım, kendisi de desteklediğini söyledi. Projemiz sonlandığında öğrenci kardeşlerimizi Külliye'ye götüreceğiz. 174 öğrenci arasından şu anda 30 öğrencimiz okullarına geri döndüler, hedefimiz yüzde 100'ünün okula başlaması" diye konuştu.

(BD-



14.01.2017 12:05:54 TSI

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