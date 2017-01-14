14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Her yerde dedesinden kalma kedisini arıyor

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:03
Her yerde dedesinden kalma kedisini arıyor
Her yerde dedesinden kalma kedisini arıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bülent İba
Kamera : Bülent İba
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dedesinden kalma kedisini kaybeden Yunus Baybaş, 'Ararat' isimli kedisini bulana 5 bin TL para ödülü vereceğini belirtti.
Doğubayazıt TOKİ konutlarında oturan 27 yaşındaki evli 3 çocuk babası Baybaş, ölen dedesinden 'çöl aslanı' olarak nitelendirdiği 'Ararat' isimli bir kedi kaldı. Aşırı tüylülüğü ve büyüklüğüyle dikkat çeken 10 kiloluk kedi, yıllar önce dedesi tarafından Yunus Baybaş'a verildi. Kedisini et ve tatlı ile besleyen Yunus Baybaş, 1 hafta önce kaybettiği Ararat'ı bulabilmek için sokak sokak arıyor. Kedisinin kaybolması üzerine kedinin fotoğraflarını çıkararak sokak sokak i arayan Baybaş, kedisini bulanlara 5 bin TL vereceğini söyledi. Günlerdir Ararat isimli kedisini aradığını belirten Baybaş, "Bir hafta on gündür fotoğraftaki kedimi arıyorum. Buradan bütün Doğubayazıt halkına sesleniyorum bu kediyi görenler veya bulanlar Allah rızası için bana ulaşsınlar. Kedi, dede yadigarıdır çok severdim. Yani hem insaniyet namına hem de bulana 5 bin TL vereceğim. Bu kış vakti kedim nerede, ne yapıyor çok merak ediyorum. Evde hep yanımda otururdu, dertleşirdik, sohbet ederdik. Belki konuşamazdı ama anlardı beni. Üzerindeki tüye güneş vurduğu zaman altın gibi parlardı. Boynunda da bir nazar boncuğu var. İnanın şu an o kadar üzgünüm ki kelimeleri bile toparlayıp konuşamıyorum. Sadece bulanlar insanlık namına bana ulaşsınlar başkada bir şey demiyorum konuşmak istemiyorum" dedi.
(Bİ-ŞAK-Y)

14.01.2017 12:07:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tutak belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı
YEREL

TUTAK BELEDİYESİ KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Patnos'ta 15 bin ton kömür dağıtılacak
YEREL

PATNOS'TA 15 BİN TON KÖMÜR DAĞITILACAK
Doğubayazıt'ta zırhlı polis aracı devrildi
YEREL

DOĞUBAYAZIT'TA ZIRHLI POLİS ARACI DEVRİLDİ
AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı istifa etti
YEREL

AK PARTİ DOĞUBAYAZIT İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ
Eleşkirt'te çiftçilere sertifika töreni
YEREL

ELEŞKİRT'TE ÇİFTÇİLERE SERTİFİKA TÖRENİ
Ağrı-Iğdır karayolunda yoğun sis
YEREL

AĞRI-IĞDIR KARAYOLUNDA YOĞUN SİS