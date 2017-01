YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mardinlilerden kan bağışına yoğun ilgi

Haber : Mehmet Salih Keskin

Kamera : Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de 'Damlaya damlaya can olur' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına halk yoğun ilgi gösterdi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle merkez Artuklu ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Sabah saatlerinde Kızıltepe Kavşağı yakınlarında kurulan kan bağışı tırına gelenler, kan vererek ülke genelinde devam eden kan bağışı kampanyasına destek verdi. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikadan gelerek kan bağışında bulunduklarını belirten Ulaş Vural, "Kan bağışı kapmayasının olduğunu duyunca fabrikadaki personellerimizle katılmak istedik. 6 ay öncede düzenlenen kampanyaya da katılmıştık. 6 ay sonra personelimizi tekrar getirdik. Her 6 aylık süreçlerde kampanya devam ettikçe personellerimizle katılmaya devam edeceğiz" dedi.

Mardin halkı tarafından yapılan kan bağışından memnun olduklarını belirten Kızılay yetkilileri, "İllerimizdeki hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Bu maksatla çeşitli kan bağışı stantlarımız olmaktadır. Bu günkü standımız Mardin Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla organize edildi. Yapılan kan bağışından memnunuz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Her an hepimizin ihtiyacı olabilir" ifadelerini kullandı.

14.01.2017 12:08:05 TSI

