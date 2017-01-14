14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Demiraslan'dan Sındırgı'ya ziyaret

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:05
Başkan Demiraslan'dan Sındırgı'ya ziyaret
Başkan Demiraslan'dan Sındırgı'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Bahadır Demirçeviren
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan Sındırgı'ya giderek partililerle bir araya geldi.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Balıkesir İl başkanlığı görevini devralan Hasan Demiraslan ve yeni yönetim kurulu üyeleri ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaret programı kapsamında Sındırgı ilçesini ziyaret eden heyet bazı istişarelerde bulundu. Sındırgı Belediye otelinde gerçekleştirilen toplantının ana temasını birlik ve beraberlik mesajları oluşturdu. Ülkenin içinde bulunduğu durum belirtilerek parti ayrımı yapılmaksızın birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiği, bütün kurumların ve vatandaşların ülkenin bekası için çalışmaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
Başkan Hasan Demiraslan'a ilçede ilgi büyüktü. Başkan Demiraslan'a Belediye Başkanı Ekrem Yavaş eşlik etti.
(BD-

14.01.2017 12:09:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Altıeylül ile Milli Eğitim arasında protokol imzalandı
YEREL

ALTIEYLÜL İLE MİLLİ EĞİTİM ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Ayvalık'ta Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nden Başkan Gençer'e ziyaret
YEREL

AYVALIK'TA KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ'NDEN BAŞKAN GENÇER'E ZİYARET
Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı yenileniyor
YEREL

BURHANİYE'DE ŞEHİT TURHAN BAYRAKTAR PARKI YENİLENİYOR
Öğrencilerden Halep'e yardım
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN HALEP'E YARDIM
Bandırma'da iş kazası : 1 ölü
YEREL

BANDIRMA'DA İŞ KAZASI : 1 ÖLÜ
Minik yüreklerden İHA'ya anlamlı ziyaret
YEREL

MİNİK YÜREKLERDEN İHA'YA ANLAMLI ZİYARET
Sokak hayvanlarına Altıeylül şefkati
YEREL

SOKAK HAYVANLARINA ALTIEYLÜL ŞEFKATİ
Karlar eridikçe, hasar ortaya çıkıyor
YEREL

KARLAR ERİDİKÇE, HASAR ORTAYA ÇIKIYOR
Ayvalık Zübeyde Hanım MTAL'de kariyer günleri
YEREL

AYVALIK ZÜBEYDE HANIM MTAL'DE KARİYER GÜNLERİ