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Başkan Demiraslan'dan Sındırgı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Bahadır Demirçeviren

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan Sındırgı'ya giderek partililerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Balıkesir İl başkanlığı görevini devralan Hasan Demiraslan ve yeni yönetim kurulu üyeleri ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaret programı kapsamında Sındırgı ilçesini ziyaret eden heyet bazı istişarelerde bulundu. Sındırgı Belediye otelinde gerçekleştirilen toplantının ana temasını birlik ve beraberlik mesajları oluşturdu. Ülkenin içinde bulunduğu durum belirtilerek parti ayrımı yapılmaksızın birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiği, bütün kurumların ve vatandaşların ülkenin bekası için çalışmaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Başkan Hasan Demiraslan'a ilçede ilgi büyüktü. Başkan Demiraslan'a Belediye Başkanı Ekrem Yavaş eşlik etti.

(BD-



14.01.2017 12:09:56 TSI

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