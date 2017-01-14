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Emniyetin polis- halk ilişkilerini geliştirme toplantıları sürüyor



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün başlattığı ve 15 hafta sürecek olan polis-halk ilişkilerini geliştirme adı altındaki toplantılar devam ediyor.

Bir süre önce İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, koordinesinde ilin genel durumunu değerlendirmek amacıyla çarşı merkezindeki bir kahvede toplantı düzenlediği toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari Dağ Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, mahalle muhtarları, emniyet müdür yardımcıları, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ve vatandaşlar katılmıştı.

Bu günkü düzenlenen toplantıya vatandaşlar ise büyük ilgi göstererek, burada karşılıklı olarak görüş ve önerilerini dile getirdiler. Tüm mahalle muhtarlarının katılımları ile gerçekleşen toplantıda polis-halk ilişkilerini geliştirmek amaçlandığı belirtildi. Oldukça verimli geçen toplantının 15 hafta boyunca tüm mahalleleri kapsayacak şekilde yetkililerin nezaretinde devam edeceği belirtildi.

(FT-ŞAK-Y)



14.01.2017 12:16:20 TSI

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