14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Salihli'de unutulmaz Türk Sanat Müziği konseri

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:12
Salihli'de unutulmaz Türk Sanat Müziği konseri
Salihli'de unutulmaz Türk Sanat Müziği konseri

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun hazırladığı "Yaza Veda, Kışa Merhaba" konseri, Türk Sanat Müziğine gönül veren Salihlililere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Şehir Tiyatrosunda seyircilerle buluşan Türk Sanat Müziği Korosu konserine, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Salihli Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Ufuk Berberoğlu, Belediye Daire Müdürleri ve Belediye personeli, Okul Müdürleri ve Öğretmenler ile Salihlililer katıldı.
Sunuculuğunu Arzu Kara'nın yaptığı Türk Sanat Müziği Korosu Konserini Şef Mehmet Uysal yönetti. Şef Mehmet Uysal yönetiminde sahne alan Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde, ünlü bestekarların hazırladığı eserlerden oluşan ve Türk Sanat Müziği'nin klasikleri arasına giren unutulmaz şarkıları seslendirdi. Sanat dolu bir gecenin yaşandığı "Yaza Veda, Kışa Merhaba" konserinde, Türk Sanat Müziği Korosu ile Solistlerin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere salonu dolduran izleyiciler de eşlik etti.
Konser sonunda Koro Şefi Mehmet Uysal'a çiçek veren Başkan Yardımcısı Karaoğlu, "Salihli Belediyesi olarak Şiir İkindilerinden tiyatro ve konserlere kadar bütün sanatsal etkinlikleri siz değerli sanatseverler ile buluşturmaya devam edeceğiz. Bizlere böyle unutulmaz bir gece yaşatan Türk Sanat Müziği Koromuza ve Şef Mehmet Uysal'a Salihli halkı adına teşekkür ederim" dedi.
(BA-AY-Y)

14.01.2017 12:16:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Salihli Belediyesi bir engelliyi daha sevindirdi
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESİ BİR ENGELLİYİ DAHA SEVİNDİRDİ
Salihli'de cadde ve sokaklar temizleniyor
YEREL

SALİHLİ'DE CADDE VE SOKAKLAR TEMİZLENİYOR
Başkan Şirin şampiyonları kutladı
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN ŞAMPİYONLARI KUTLADI
Manisa'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Altyapı ihtiyacı yeni hatlarla karşılanıyor
YEREL

ALTYAPI İHTİYACI YENİ HATLARLA KARŞILANIYOR
Vali Güvençer'den kurumlara ziyaret
YEREL

VALİ GÜVENÇER'DEN KURUMLARA ZİYARET
Salihli'nin sultanları galibiyetle başlamak istiyor
YEREL

SALİHLİ'NİN SULTANLARI GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR
Manisa'dan Suriyelilere yardım
YEREL

MANİSA'DAN SURİYELİLERE YARDIM
Manisa Büyükşehir'den Esendağ'a 'Geçmiş olsun' ziyareti
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN ESENDAĞ'A 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ
Vali Güvençer, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nü ağırladı
YEREL

VALİ GÜVENÇER, ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ AĞIRLADI
Akhisarlı meclis üyelerinden Başkan Ergün'e ziyaret
YEREL

AKHİSARLI MECLİS ÜYELERİNDEN BAŞKAN ERGÜN'E ZİYARET
Türk Yerel Hizmet-Sen ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
YEREL

TÜRK YEREL HİZMET-SEN İLE SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Manisa'da kahkaha terapisi
YEREL

MANİSA'DA KAHKAHA TERAPİSİ
Belediye ekipleri düzenleme çalışmalarına başladı
YEREL

BELEDİYE EKİPLERİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Ayakkabıcılar Odası'ndan Kent Müzesi'ne destek
YEREL

AYAKKABICILAR ODASI'NDAN KENT MÜZESİ'NE DESTEK
Sarıgöllü çocuklar şirinlerle coştu
YEREL

SARIGÖLLÜ ÇOCUKLAR ŞİRİNLERLE COŞTU
Yağmur ve kar suyu tehlikesine karşı önlem
YEREL

YAĞMUR VE KAR SUYU TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM
Dursun Ali Erzincanlı, Salihlilileri mest etti
YEREL

DURSUN ALİ ERZİNCANLI, SALİHLİLİLERİ MEST ETTİ
Alaşehir Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ YOL AÇMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
'Siyer-i Nebi Yarışması'nın il birincisi Sarıgöl'den
YEREL

'SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI'NIN İL BİRİNCİSİ SARIGÖL'DEN
Manisa'da hamile kadının darbedilmesi
YEREL

MANİSA'DA HAMİLE KADININ DARBEDİLMESİ
Başkan Aşık'tan AK Partili Dinç'e 'Hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

BAŞKAN AŞIK'TAN AK PARTİLİ DİNÇ'E 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Tarım Personelinden Kızılay'a kan bağışı
YEREL

TARIM PERSONELİNDEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI
AAT'lerin ek maliyet talebine meclisten onay
YEREL

AAT'LERİN EK MALİYET TALEBİNE MECLİSTEN ONAY