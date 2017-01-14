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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Alev alan kalorifer kazanı itfaiye ekiplerince söndürüldü

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:14
Alev alan kalorifer kazanı itfaiye ekiplerince söndürüldü
Alev alan kalorifer kazanı itfaiye ekiplerince söndürüldü

(Fotoğraflı)

Nuri Kuru
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alev alan kalorifer kazanı itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi Dağdibi yolu mevkinde H.G,'ye ait ikamette kalorifer kazanı alev aldı. Durumu gören ev sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye grup amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangında kalorifer kazanında ve kazanın baca kısmında maddi hasarlar meydana gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
(RŞ-İÇ)

14.01.2017 12:18:54 TSI
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