YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli Belediyesi bir engelliyi daha sevindirdi

Salihli Belediyesi bir engelliyi daha sevindirdi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi, trafik kazası sonucunda yürüme zorluğu çeken 71 yaşındaki Ramazan Aslan'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Salihli Belediyesi, engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla yardımlarını sürdürüyor. Taytan Mahallesinde ikamet eden ve trafik kazası sonucunda yürüme zorluğu çeken 71 yaşındaki Ramazan Aslan'ın engeli, Salihli Belediyesi'nin hediye ettiği tekerlekli sandalye ile ortadan kalktı.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurarak tekerlekli sandalye talebinde bulunan Ramazan Aslan'ı evinde ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ve Sosyal Yardım İşleri Sorumlusu İlknur Akgül, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın selamını ileterek tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Yürüme zorluğu çektiği için sokağa çıkamadığını söyleyen Ramazan Aslan ise yapılan yardım nedeniyle Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

(BA-AY-Y)



14.01.2017 12:19:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER