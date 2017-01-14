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AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - AK Parti Kars İl Başkanlığı'nca 'İl Danışma Meclis Toplantısı' düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantının Divan Başkanlığı'nı Tanıtım ve Medya Başkanı Şener Günerhan yaptı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan AK Parti Kars İl başkanı Adem Çalkın, "AK Parti istişareye önem veren bir partidir. İstişaresini düzenli olarak düzenli bir takvime göre ayarlar ilde, ilçede, mahallede ve sandıkta dahi istişaresini yapar. Bugün yine burada bizler İl Danışma Meclisini yaparak parti teşkilatlarımızla, belediyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, seçilmişlerimizle istişare edip hizmetlerimizi tartışıyoruz, teşkilat içi değerlendirmemizi yapıyoruz" dedi.

Başkan Çalkın, 2017 yılının ilk İl Danışma Meclis Toplantısının yapıldığını belirterek, 2016 yılını değerlendirdi. Başkan Çalkın, "1 Kasım seçimlerini atlattık. 2016 yılında 25 yıl aradan sonra bu şehrin, bu Kars'ın tekrar bakan kazanma şansı oldu ve kabinenin en güçlü bakanlardan birinin verilmesiyle Ahmet Arslan'la Kars daha çok güçlendi. Bu tabi ki sayın Bakanımızın, sayın Milletvekilimiz Selahattin Beyribey'in ve bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte, teşkilatlarımızla beraber 2016 yılı önemli bir hizmet yılı oldu. Birçok projenin alt yapısı ve projeleri tamamlandı." diye konuştu.

2016 yılında 15 Temmuz'u yaşadığımız belirten Başkan Çalkın, "Kars'ta 15 Temmuz'da en dirayetli duran, en yiğitçe duran Kars halkıyla beraber onlara öncülük eden AK Parti Kars Teşkilatları oldu. Bunu herkes biliyor, bunun herkes farkında. O yüzden ben buradan o gece telefon açtığımda, mesaj attığımda gözünü kırpmadan sokaklara çıkan, demokrasisine, ülkesine, vatanına sahip çıkan bütün teşkilatlarımı canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kars İl Danışma Meclis Toplantısı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantıya partililer yoğun ilgi gösterdi.

(IÇ-AT-Y)



14.01.2017 12:24:32 TSI

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