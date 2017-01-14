YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 1 yılda 691 kamu yatırımı projesi

1 yılda 691 kamu yatırımı projesi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Ahmet Hamdi Nayir'in yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Vali Yardımcıları Sedat Oktar ile Arif Yalçın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında bir araya gelen il ve bölge müdürleri, müdürlükleriyle ilgili 2016 yılı yatırımları, projelerin son durumları hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantıda, 2016 yılının 12 aylık döneminde yapılan yatırımlar ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirildiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "2016 yılı yatırım programında ilimiz genelinde 691 kamu yatırım projesi yürütülmüş, uygulanmakta olan projeler için yaklaşık 900 milyon TL'lik yatırım öngörülmüş ve toplamda 649 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 72'ye tekabül etmektedir. 2016 Yılı Yatırım programında proje sayısı bağlamında ilimizde en büyük payı yüzde 35,46 ile diğer kamu hizmetleri sektörü almıştır. Bu sektörü sırasıyla yüzde 24,17 ile tarım, yüzde 15,48 ile eğitim, yüzde 12,30 ile ulaştırma, yüzde 4,20 ile imalat sektörü izlemektedir. 2016 yılı yatırım programında sektörlerin toplam harcama içindeki en büyük payı yüzde 32,34 ile ulaştırma sektörü almıştır. Bu sektörü sırasıyla yüzde 23,95 ile diğer kamu hizmetleri sektörü yüzde 15,21 ile tarım, 10,69 ile eğitim, yüzde 8,70 ile madencilik sektörü izlemektedir. Dönem sonu itibariyle bu projelerden 282 adedi tamamlanmış, 7 adedi sözleşme aşamasında, 40 adedi proje aşamasında, 25 adedi ihale aşamasında, 9 adedi etüt aşamasında, 285 adedi devam etmekte, 43 adedine başlanmamıştır. Devam eden projelerden 143 adeti fiziki yüzde 50'nin üzerinde, 142 adedi fiziki yüzde 50'nin altında çalışmalar sürmektedir. Devam eden projelerden 56 adedi ise tamamlanma aşamasındadır" diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir bölge ve il müdürlerinden yatırımlar, bütçe ve harcamalar hakkında bilgiler aldı. (EFE)



14.01.2017 12:51:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER