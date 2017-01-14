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Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi



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ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, ilçelerin genel durumu ile vatandaşların talep ve beklentilerini değerlendirmek üzere, tüm ilçe kaymakamlarıyla bir araya geldi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Mahmut Demirtaş, ilçe kaymakamlarından, gerçekleştirilen kamu yatırımları ve iklim şartlarından kaynaklı ulaşım sorunları başta olmak üzere vatandaşlarca dile getirilen sorunlar hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

İlçe kaymakamlarınca dile getirilen hususları tek tek not alan Vali Demirtaş, aksaklıkların giderilmesi ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi hususunda, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki çalışmaların titizlikle takip edilmesini ve kendisine bilgi verilmesini istedi.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, ilçelerdeki genel durumun ayrıntılı şekilde ele alınması ve ilçe kaymakamlarının dile getirdikleri tespitlerin değerlendirilmesiyle sürdü.

(ELF-Y)



14.01.2017 12:54:40 TSI

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