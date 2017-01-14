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Asker arkadaşını dolandırdı



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de asker arkadaşını 'Ucuz altın satıyorum' diyerek dolandıran 2 kişi yakalandı. Niğde'de E.D ve F.D Hatay'da yaşayan asker arkadaşı R.O'yü arayarak "Elimde altın var. Ucuza satıyorum' dedi ve Niğde'ye davet etti. Hatay'dan gelen R.O., E.D ve F.D ile Süleyman Fethi Caddesinde buluştu. Buluşmada R.O yanında getirdiği yaklaşık 40 bin TL'yi E.D ve F.D'ye verdi. Karşılığında altın beklerken E.D ve F.D paraları alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan R.O durumu polise bildirdi. Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri yaptığı çalışmada kısa sürede R.O ve E.D yakaladı. Yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere Niğde Asayiş Müdürlüğüne götürüldü.

(YE-SK)



14.01.2017 12:59:31 TSI

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