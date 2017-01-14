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Çeşmeli kadınlar liderlik eğitimi alıyor

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:56
Çeşmeli kadınlar liderlik eğitimi alıyor
Çeşmeli kadınlar liderlik eğitimi alıyor

(Fotoğraflı)

İsa Atagöz
İZMİR (İHA) - Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi, aktif çalışmalarına bir yenisini ekleyerek, "Kadınlar İçin Liderlik Eğitimi" programını uygulamaya başladı.

Çeşme Kent Konseyi bünyesinde aktif çalışmaları ile dikkatleri çeken Kadın Meclisi, düzenli olarak sürdürdüğü mamografi taramaları çalışmalarının yanında kadınlar için çeşitli eğitim programlarını da uygulama sokarak, kadınların sosyal yaşamda daha çok yer alması için çaba göstermeye devam ediyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile işbirliği yapan Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi, Sema Kaya'nın eğitmenliğini yaptığı "Kadınlar İçin Liderlik Eğitimi" programını uygulamaya başladı.

Geçen cuma günü başlayan eğitim programına yaklaşık 25 kadın katıldı. Eğitim programının ilk gününde eğitmen Sema Kaya, programa katılan kadınlarla tanışarak, eğitim çalışması hakkında bilgi verdi. Sema Kaya, daha sonra da "Etkili İletişim Stratejileri" konusunda ilk eğitim çalışmasını gerçekleştirdi. Eğitim çalışmaları, "Eylem Planımız Nedir?, "Nasıl Harekete Geçeriz?", "Bir Afet Programı İçin Eylem Planı Oluşturma" gibi konularla devam edecek.
(İA-CA)

14.01.2017 12:59:35 TSI
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