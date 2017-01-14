14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya 2. OSB Müteşebbis heyet toplantısı yapıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:57
Malatya 2. OSB Müteşebbis heyet toplantısı yapıldı
Malatya 2. OSB Müteşebbis heyet toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı Malatya Valisi Mustafa Toprak başkanlığında gerçekleştirildi.
Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Toprak'ın yanı sıra, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Duran, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çekirdek, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı ve Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Karağaç ile Bölge Müdürü Vahap Erdem ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı. Toplantıda, 2016 yılı sonu Denetim Kurulu raporu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası gerçekleştirildi. 2017 yılı gelir ve gider bütçesinin de değerlendirildiği toplantıda Müteşebbis Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlenirken, aidat, içme suyu, inşaat suyu, atık su ve ruhsat düzenleme bedelleri de görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı sonunda Vali Toprak, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi için alınan kararların ve kabul edilen bütçenin Malatya için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıdan ayrıldı.
(BT-SD-Y)

14.01.2017 13:00:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

MİAD Malatyalı genç yetenekleri destekleyecek
YEREL

MİAD MALATYALI GENÇ YETENEKLERİ DESTEKLEYECEK
Ziraat Katılım Bankası Malatyalılara hizmet vermeye başladı
YEREL

ZİRAAT KATILIM BANKASI MALATYALILARA HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Malatya'da hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

MALATYA'DA HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Kar nedeniyle yolda kalan babayla kızı belediye ekipleri kurtardı
YEREL

KAR NEDENİYLE YOLDA KALAN BABAYLA KIZI BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI
Büyükşehir Belediyesinden kan bağış kampanyası
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KAN BAĞIŞ KAMPANYASI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Okullar Arası Voleybolda Malatyaspor Lisesi 1.oldu
YEREL

OKULLAR ARASI VOLEYBOLDA MALATYASPOR LİSESİ 1.OLDU
Malatya'da &quot;Kan Veriyor, Can Veriyoruz&quot; kampanyası
YEREL

MALATYA'DA "KAN VERİYOR, CAN VERİYORUZ" KAMPANYASI
Yıldızlar Masa Tenisi Grup Müsabakaları Başladı
YEREL

YILDIZLAR MASA TENİSİ GRUP MÜSABAKALARI BAŞLADI
&quot;Arı kovanı&quot; hırsızı yakalandı
YEREL

"ARI KOVANI" HIRSIZI YAKALANDI
MTTB'nin 'Gençlik Buluşmaları' devam ediyor
YEREL

MTTB'NİN 'GENÇLİK BULUŞMALARI' DEVAM EDİYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
&quot;Kazanan taraf biz olmalıyız&quot;
YEREL

"KAZANAN TARAF BİZ OLMALIYIZ"
MATHAP, şehitliği ziyaret etti
YEREL

MATHAP, ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ
Malatya'da sanat Halep için buluştu
YEREL

MALATYA'DA SANAT HALEP İÇİN BULUŞTU
Kale nefes alacak
YEREL

KALE NEFES ALACAK
Malatya Final Okullarından Suriyeli Türkmenlere yardım kampanyası
YEREL

MALATYA FİNAL OKULLARINDAN SURİYELİ TÜRKMENLERE YARDIM KAMPANYASI
Malatyalı güreş hakemi Mehmet Arı İran 'da Türkiye'yi temsil edecek
YEREL

MALATYALI GÜREŞ HAKEMİ MEHMET ARI İRAN 'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Genç MÜSİAD'ın YBA projesi Şubat'ta başlıyor
YEREL

GENÇ MÜSİAD'IN YBA PROJESİ ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
İnönü Stadı'nda kar temizliği
YEREL

İNÖNÜ STADI'NDA KAR TEMİZLİĞİ
Malatya'da sahte gübre uyarısı
YEREL

MALATYA'DA SAHTE GÜBRE UYARISI
MALORSA 1. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı
YEREL

MALORSA 1. OSB YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI YAPILDI