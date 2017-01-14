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Turgutlu'ya daha iyi hizmet için eğitime devam



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı çalışan personellere 'Servis Görevlisi Hijyen Eğitimi' kursu verildi.

Turgutlu halkına daha iyi hizmet edebilmek amacıyla personel eğitimlerini sürdüren Turgutlu Belediyesi, teorik, pratik ve uygulamalı eğitim programlarına devam ediyor. Temeli eğitim olmayan hiçbir hizmetin sürekliliği olmaz düşüncesinden hareketle yürütülen programlar dahilinde geçtiğimiz yıl Eğitim Planlaması, Yangın Söndürme ve Tatbikatı, Resmi Yazışma Kuralları, Taşınır Mal Yönetmeliği, Satın Alma Programı, Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler gibi pek çok farklı konuda eğitim verilirken, son olarak İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Orta Park Kafeterya, Turgutlu Belediyesi Çay Ocağı, Koza Parkı, Irlamaz Parkı ile Aşevi ve Hayır Merkezi personellerine 'Servis Görevlisi Hijyen Eğitimi' verildi. Halk Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Aşevi ve Hayır Merkezi Toplantı Salonu'nda kurum doktoru Dr. Serpil Karadadaş tarafından yaklaşık 60 personele verilen eğitim sonunda kursa katılanlara Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce kurs bitirme belgesi verildi.

(AY-Y)



14.01.2017 13:08:22 TSI

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