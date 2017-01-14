14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Diyarbekirspor'un kampı sona erdi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:24
Diyarbekirspor'un kampı sona erdi

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Antalya'da yaptığı devre arası hazırlık kampı tamamlandı.
Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, 2 Ocak tarihinde başlayan Antalya'nın Kemer ilçesindeki devre arası kamp çalışmalarını tamamladığı belirtildi. Açıklamada, takımın pazar günü oynayacağı Tarsus İdman Yurdu müsabakası için bugün sabah kamp yaptığı Limak Limra Otel'den ayrılarak Tarsus'a geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Kampın son gününde Limak Limra Otel Müdürü Sadi Yıldırım'ı ziyaret edip forma hediye ettik ve kafilemize gösterilen yakın ilgi ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettik. Devre arası kamp masraflarımızı karşılayan, kulübümüze bugüne kadar maddi ve manevi destek sunan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı hemşerimiz Nihat Özdemir ve tüm Limak ailesine bir kez daha teşekkür ediyoruz" denildi.
(İHA-AKK-S)

14.01.2017 13:29:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yeşilay'dan kan bağışı kampanyası
YEREL

YEŞİLAY'DAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Diyarbakır'da hafta sonu planlı elektrik kesintileri yaşanacak
YEREL

DİYARBAKIR'DA HAFTA SONU PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK
Amed Sportif Faaliyetler'de transfer
YEREL

AMED SPORTİF FAALİYETLER'DE TRANSFER
Diyarbakır'da okullararası atletizm müsabakaları yapıldı
YEREL

DİYARBAKIR'DA OKULLARARASI ATLETİZM MÜSABAKALARI YAPILDI
Hevsel Bahçelerinde hafriyat ve çöp temizliği
YEREL

HEVSEL BAHÇELERİNDE HAFRİYAT VE ÇÖP TEMİZLİĞİ
İKV heyeti Diyarbakır'da
YEREL

İKV HEYETİ DİYARBAKIR'DA