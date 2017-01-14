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Diyarbekirspor'un kampı sona erdi



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Antalya'da yaptığı devre arası hazırlık kampı tamamlandı.

Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, 2 Ocak tarihinde başlayan Antalya'nın Kemer ilçesindeki devre arası kamp çalışmalarını tamamladığı belirtildi. Açıklamada, takımın pazar günü oynayacağı Tarsus İdman Yurdu müsabakası için bugün sabah kamp yaptığı Limak Limra Otel'den ayrılarak Tarsus'a geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Kampın son gününde Limak Limra Otel Müdürü Sadi Yıldırım'ı ziyaret edip forma hediye ettik ve kafilemize gösterilen yakın ilgi ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettik. Devre arası kamp masraflarımızı karşılayan, kulübümüze bugüne kadar maddi ve manevi destek sunan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı hemşerimiz Nihat Özdemir ve tüm Limak ailesine bir kez daha teşekkür ediyoruz" denildi.

(İHA-AKK-S)



14.01.2017 13:29:20 TSI

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