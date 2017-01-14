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Alanya'da suç oranı düştü



(Fotoğraflı)



Erdal Anak

ANTALYA (İHA) - Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünün verilerine göre, ilçede 2016 yılında bir önceki yıla oranla trafik kazaları ve suç oranlarında düşüş oldu.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2015 yılında 7 bin 920 olay meydana gelen ilçede 2016'da bu rakam 7 bin 539'a gerileyerek yüzde 4,81 oranında azalma yaşandı. Alanya'da iş yerinden, otomobil ve diğer araçlardan ve açık alanda yapılan hırsızlık olaylarıyla, yankesicilik, dolandırıcılık, gasp, mala zarar verme gibi malvarlığına karşı işlenen tüm suçlarda önceki yıla göre düşüş yaşandığı görüldü. Bu rakamlara göre 2015 yılında 2 bin 336 olay meydana gelirken, 2016 yılında bin 576 olay meydana geldi. Bir önceki yıla göre yüzde 32,6 azalma gözlendi. Suçların aydınlatılma oranı ise 2015'de yüzde 45 iken, 2016'da yüzde 70 seviyelerine ulaştı.



Kaza sayısı geriledi

Kentte 2015'de 951, 2016'da ise 893 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 2016'da bir önceki yıla oranla yüzde 6,9 azalma oldu. Trafik kazalarında 2015'te toplam yaralı sayısı 756 iken, 2016'da bu sayı 713'e düştü. 2015'de 63 bin 617 araç kontrol edildi. 2016'da bu sayı 87 bine çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar ekipleri 2015 yılında 22 kilogram esrar ele geçirirken, 2016'da 168 kilogram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda Hint keneviri olarak tabir edilen uyuşturucu 2015'de 73 kök iken, 2016'da bu sayı 164 köke çıktı. Ayrıca 2016'da bin 100 gram kokain, bir kilograma yakın eroin maddesi ile yaklaşık bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2016'da toplam 120 bin kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve çeşitli suçlardan aranması olan bin 900 kişi yakalandı.



Olayların yüzde 85'i aydınlatıldı

2016'da meydana gelen toplam olayların istatistiği incelendiğinde, bir önceki yıla oranla yüzde 4,81 azalma gerçekleştiği görüldü. Meydana gelen tüm olayların yüzde 85'i aydınlatıldı. İnsanları ekonomik yönden zarara uğratan, malvarlığına zarar verip, insanları psikolojik olarak da çöküntüye uğratan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık ve mala zarar verme gibi olaylarda ise bir önceki yıla oranla yüzde 32,5 azalma kaydedildi.

(MK-Y)



14.01.2017 13:31:39 TSI

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