Meteoroloji'den don uyarısı
- Bölge genelinde sıcaklıklar düşüyor
ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında azalarak eksilerde seyredeceğine bildirerek don olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar 2-4 derece azalacağı bekleniyor. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
(HİV-AKK-Y)
14.01.2017 13:32:39 TSI
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