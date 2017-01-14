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Türkiye'nin gözü Domotex'te, dünyanın gözü Gaziantepli halıcılarda

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:29
Türkiye'nin gözü Domotex'te, dünyanın gözü Gaziantepli halıcılarda
Türkiye'nin gözü Domotex'te, dünyanın gözü Gaziantepli halıcılarda

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Halı sektörünün omurgası olarak kabul edilen Domotex 2017 Almanya Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı start aldı. Fuara Türkiye'den 174, Gaziantep'ten 81 firma katılıyor.
Gaziantep'ten 81 halı firmasının katıldığı Domotex 2017 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı Almanya'nın Hannover kendinde start aldı. 2017 yılının ilk halı fuarı olma özelliğiyle de bilinen Domotex 2017 sektöründe dünyanın en önemli fuarı olması yanında, 2017 halı ihracatının belirlenmesinde de önemli rol oynuyor. Uzun süren hazırlıkların ardından bu gün fuarın ziyaretçilere açıldığını ifade eden GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, katılımcıların başarılı bir fuar geçirmesini dilediklerini ifade etti. Kaplan, fuara Türkiye'den 174 firmanın katıldığı, fuara Gaziantep'ten 81 firmanın katıldığına dikkat çekerek "Bu yıl bir önceki yıla oranla katılan firma sayımız bir hayli yüksek. Türkiye genelinden 174 firma fuarda toplam 18 bin 438 metrekare alan üzerinde ürünlerini sergiliyor. Fuar az önce açıldı ve yoğun bir ilgiyle geçeceği görülüyor" dedi.
Türkiye'de halı sektörü için olduğu kadar sektöre bağlı diğer yan kuruluşlar içinde büyük önem taşıyan fuarda, dünyanın birçok ülkesinden katılım da dikkat çekiyor. 2017 ihracat hedefini 1 milyar 500 milyon dolar olarak belirleyen Güneydoğu Halı İhracatçıları, bu hedefe ulaşmak için çalışmalarını dünya genelinde sürdürecek.
(LO-SD-Y)

14.01.2017 13:32:49 TSI
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