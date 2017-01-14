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Bulanık'ta öğretmenlere "Etik davranış ilkeleri" semineri verildi



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş İl Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Bulanık ilçesini ziyaret ederek okul müdürlerine yönelik, "Etik davranış ilkeleri" hakkında bilgilendirme semineri yaptı.

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile birlikte Bulanık ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunduktan sonra, Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda okul müdürleriyle bir araya geldi. Müdür Arslan, 'kamu görevlileri, etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında' yönetmeliğin 23. ve 24. maddeleri gereğince kurumlara: "Etik davranış ilkelerinin personele tanıtılması, benimsetilmesi, mesleki etik ilkelerinin belirlenmesi, hizmet içi eğitim programları, görevde yükselme eğitim ve sınavları ile personel alımına yönelik sınav konularına ilişkin seminer verdi.

Müdür Arslan; "Eğitim moral ve motivasyondur, hayata olumlu bakmaktır. Okullarımızı ne türlü teknolojiyle donatırsak donatalım moral ve motivasyon, ekip ruhu olmadığı sürece eğitimde verim alamayız. Aday öğretmenlerimizin eksikliklerini doğru yolla, doğru yöntemle eğitmek, ders işleyişlerini verimli ve sağlıklı hale getirmeliyiz. Eğitim bir ekip ve takım işidir. Bizlerde takım liderleriyiz. Bu liderliğimizi sahada yani eğitim alanında göstermeliyiz" dedi.

Yaklaşan yarıyıl tatilinde öğretmenlerin dinlenerek ikinci yarıyılda TEOG ve YGS alanlarında sınava girecek öğrencileri daha konsantre bir durumda hazırlamak ve sınav heyecanlarını azmiyle çekmek için çalışma yapmaları hakkında talimat veren Müdür Aerslan, kamu kurumlarındaki genel etik ilkeleri, öğrenciler ile ilişkilerde eğitimcilerin ve veliler ile ilişkilerde etik ilkeler, yasal ve etik ikilemler konuları hakkında bilgiler aktardı. Arslan, etik ilkeler ve mesleki etik alanında yapılan seminer çalışmasında etiğin önemine, öğrenciler, eğitimciler ve veliler ile ilişkilerin nasıl olması gerektiğine de değindiği seminerde, öğretmenler arasında etiğin öneminin anlaşılması adına farkındalık çalışması yapıldığını ve temel meselenin ahlaklı nesil yetiştirmek olduğunu kaydetti.

(GK-ŞAK-Y)



14.01.2017 13:37:20 TSI

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