YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik'te okul sporları basketbol ve voleybol müsabakaları sona erdi

Bilecik'te okul sporları basketbol ve voleybol müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, Okul Sporları 2016-2017 Yılı Faaliyet Programında yer alan basketbol ve voleybol müsabakaları sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İstasyon Spor Salonunda Basketbol Yıldız Erkekler kategorisinde, Atatürk Spor Salonunda ise Yıldızlar Erkek kategorisinde gerçekleşen voleybol müsabakaları çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Basketbol müsabakaları sonucunda dereceye giren okullarda birinci Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu, ikinci Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, üçüncü Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu olurken dördüncü okul Bilecik Edebali Ortaokulu oldu. Voleybol müsabakalarında ise birinci okul Bilecik Edebali Ortaokulu olurken, ikinci Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullar kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim etti.

(CKT-CY-Y)



14.01.2017 13:36:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER