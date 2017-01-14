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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Yıldızlar Anadolu Ligine Dodurgalı taekwondocular damga vurdu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:37
Yıldızlar Anadolu Ligine Dodurgalı taekwondocular damga vurdu
Yıldızlar Anadolu Ligine Dodurgalı taekwondocular damga vurdu

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Dodurga beldesi taekwondo sporcuları, Aydın Nazilli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo grup müsabakalarında büyük başarı sağladı.
Müsabakalara katılan 3 öğrenciden 33 kilo erkeklerde Ali Ceyhan finalde İzmirli rakibini 11-2 yenerek, 41 kilo erkeklerde Ali Osman Üstün ise finalde Manisalı rakibini 10-7 yenerek şampiyon oldular. 49 kilo erkeklerde Yaşar Can ise finaldeki üstün performansına rağmen şanssız bir şekilde İzmirli rakibine yenilerek 2.'inci oldu.
Antrenörleri Gökalp Yıldız, "Sporcularımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Bizlere dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.
(İC-MET-Y)

14.01.2017 13:40:01 TSI
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