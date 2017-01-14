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Emirdağ OSB 2016 yılının son toplantısını yaptı



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AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti 2016 yılı son toplantısı "yatırımlar için yer tahsisi" gündemi ile yapıldı.

Toplantı, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. İbrahim Aktepe başkanlığında gerçekleştirildi. Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Başkan Aktepe, bölgede yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını ifade ederek, "Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş aşamasından bu güne kadar gelen çalışmalarında oda olarak yüzde 30 ortağı olduğumuz müteşebbis heyette her zaman lokomotif görev üstlendik. Organize sanayinin kurulması ve bugünlere gelmesinde yapılan çalışmalarda özverili olarak çalışmalar yaptık. Yapılan çalışmalarda, müteşebbis heyet ile uyum içinde koordineli çalışmalar yapılarak Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nin, bölgedeki en hızlı gelişen organize sanayi bölgesi konumuna getirdik. Yatırımcılara yapılan yeni tahsisler ile Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Çalışmaların bundan sonrada tüm hızı ile devam edeceğine inanıyorum. Emirdağ'ın gelişmesi ve refah düzeyinin artması için bundan sonra yapılacak tüm çalışmaların oda olarak içerisinde olacağız" dedi.

Toplantıya katılan Eskişehir Emirdağ Kültür Sanat Derneği (ESAB) Başkanı Ahmet Urfalı ise şunları söyledi:

"Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi' ile ilgili çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Emirdağ Organize Sanayi'nde yatırımlar hızlı bir şekilde devam etmektedir ve odamızın çalışmalarında başarılar dileriz.''

(GC-



14.01.2017 13:46:47 TSI

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