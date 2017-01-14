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Kayseri'de Trafikte Tehlikeli Görüntü

- Üstünde Kardan Adam Bulunan Araç Trafikte Tehlike Oluşturdu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Alparslan Ötüken

Kamera : Alparslan Ötüken

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, üstünde kardan adam bulunan bir aracın trafikte ilerlerken çekilen görüntüsü dikkat çekerken, diğer sürücüler aracın trafikte tehlike oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri'de geçtiğimiz Cuma günü yoğun kar yağışı etkili olmuş ve şehir merkezi beyaza bürünmüştü. Yoğun kar yağışı sonrasında bir sürücü yaptığı kardan adamı aracının üstüne koyduktan sonra trafiğe çıktı. Uğurevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan araç, diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Cep telefonu ile kayıt yapan sürücü, tehlikeye dikkat çekerek, "Gördüğünüz gibi adam kardan adamı aracının üstüne koymuş. Kuvvetli bir rüzgarda kardan adam düşerse arkadaki arabaya nasıl bir zarar vereceğini hesaplamıyor. Vatandaş duyarsız ve bu şekilde seyir halinde" diyerek tepkisini dile getirdi.

(AÖ)



14.01.2017 13:56:11 TSI

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