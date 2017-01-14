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Cezaevi camisi ibadete açıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:52
Cezaevi camisi ibadete açıldı
Cezaevi camisi ibadete açıldı

(Fotoğraflı)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye tarafından hükümlü ve yakınları, cezaevinde görevli personel ile vatani görevlerini yapan askerlerin ibadetlerini yapabilmeleri için T Tipi Kapalı Cezaevinde yaptırılan cami, dualarla ibadete açıldı.
Caminin açılışına Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, İlçe Müftüsü Burhan Barut ile daire müdürleri ve yarı açık cezaevindeki hükümlüler katıldı. Her cezaevinde bir mescit veya cami bulunması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Resul Yılmaz, "Bugün sevinçli ve mutlu bir günümüz. Yarı açık cezaevinde bulunan hükümlüler ile ziyarete gelen vatandaşlarımız ve personeller için yaptığımız camimizi ibadete açıyoruz. Caminin yapımında emeği geçen başta başsavcımız, Fen İşleri Müdürlüğümüz ekibine ve yakın çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu bir ihtiyaçtı, gereksinimdi. Bize haklı olarak böyle bir talep geldiğinde, hiç düşünmeksizin, tereddüt etmeksizin bütçemizi de zorlamak suretiyle bu ihtiyacı gidermeye dönük bir adım attık. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu.
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, caminin açılışıyla ilgili duygularını ifade ederek, "Cezaevi idaresi mescit ihtiyacını bana bildirdiğinde, ilk gittiğimiz yer Resul Başkanım oldu. Durumu kendisine bildirdiğimde itirazsız ne gerekiyorsa yapalım dedi. Sağ olsunlar caminin ibadette açılmasında katkıları çok fazladır. Nihat Başkanım da aynı şekilde olmak üzere yaptıkları bu hizmet hayrını Cenab-ı Allah kabul buyursun, hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Burhan Barut tarafından yapılan dua ile açılan camide ilk namaz kılındı. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, cezaevinde yapılan cami ve diğer hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a plaket verdi.
Öte yandan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, cezaevi bahçesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri anısına ağaç dikme törenine katıldı.
(CS-SD-MK-Y)

14.01.2017 13:56:56 TSI
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