14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Simav'da 'İmam Hatip Liseleri Çalıştayı'

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:54
Simav'da 'İmam Hatip Liseleri Çalıştayı'
Simav'da 'İmam Hatip Liseleri Çalıştayı'
- Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İmam Hatip Ortaokulu ve Liseleri Çalıştayı 3 gün sürecek

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen 'İmam Hatip Orta Okulu ve Liseleri Çalıştayı' başladı. Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Simav'da yapılan Çalıştay katılımcılarını Simav Belediyesi'nin Turistik Eynal Kaplıcaları'nda misafir ettiklerini ifade etti:
Şirikçi, "Hafızlık eğitiminde İmam Hatip Liseleri'niın katkısını geliştirecek çalışmaların, Yönetici ve öğretmenlerinin mesleki gelişimi ve motivasyonunu artırma, İmam Hatip vizyonu ve algısı, İmam Hatip öğrencilerinin aidiyet duygusunu geliştirmek konuların görüşüleceği Çalıştay'ın Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
İmam Hatip Liseleri Çalıştayı'na, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'ndan Yusuf Akbaş, Din Öğretimi Ana Bilim Dalı Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Öcal, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav İmam Hatip Okulunun kurucu Müdürü Hüseyin Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Küçükçakır, İlim Yayma Cemiyeti ve İmam Hatip Platformu Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Ensar Vakfı temsilcisi Meltem Keler, Simav İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Ali Zengin ile Kütahya merkez ve ilçelerindeki İmam Hatip Lisesi müdürleri katıldı.
İmam Hatip Orta Okulu ve Lisesi öğrencilerine toplumun bakış açısı, İmam Hatip algısı ile Yönetici ve öğretmenlerin yaklaşımlarının konuşulduğu ikinci bölümün sonuna, Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Üyesi Yrd.Dç.Dr. Mustafa Öcal'ın sunumu damgasını vurdu.
Simav'da düzenlenen İmam Hatip Orta Okulu ve Liseleri Çalıştayı, 15 Ocak Pazar günü hazırlanacak olan Çalıştay raporu'nun ardından sona erecek. (MEİ-EFE)

14.01.2017 13:58:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Baro Başkanı Ahmet Atam, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL

BARO BAŞKANI AHMET ATAM, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Öğrenciler sokak hayvanlarına duyarsız kalmadı
YEREL

ÖĞRENCİLER SOKAK HAYVANLARINA DUYARSIZ KALMADI
Otomobil alev alev yandı
YEREL

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
1 yılda 691 kamu yatırımı projesi
YEREL

1 YILDA 691 KAMU YATIRIMI PROJESİ
Genel Müdür Mehmet Şevki Erol: KÜMAŞ, Türkiye'nin en büyük refrakter malzeme üreticisidir
YEREL

GENEL MÜDÜR MEHMET ŞEVKİ EROL: KÜMAŞ, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK REFRAKTER MALZEME ÜRETİCİSİDİR
Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KÜTAHYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Müdür Sabahattin Dülger: Dünya hızla değişiyor
YEREL

MÜDÜR SABAHATTİN DÜLGER: DÜNYA HIZLA DEĞİŞİYOR
BBP eski ilçe başkanı Abdullah Kayım vefat etti
YEREL

BBP ESKİ İLÇE BAŞKANI ABDULLAH KAYIM VEFAT ETTİ
Bilal Şenel: Bölgemizin turizm potansiyelleri insanlığın hizmetine sunmalıyız
YEREL

BİLAL ŞENEL: BÖLGEMİZİN TURİZM POTANSİYELLERİ İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNMALIYIZ
Yaban hayvanlarına yiyecek
YEREL

YABAN HAYVANLARINA YİYECEK
İHH Tavşanlı Arama Kurtarma ekibinin zorlu eğitimi
YEREL

İHH TAVŞANLI ARAMA KURTARMA EKİBİNİN ZORLU EĞİTİMİ
Simav'a engelliler için TOKİ projesi
YEREL

SİMAV'A ENGELLİLER İÇİN TOKİ PROJESİ
Zabıta ekiplerinden sokak hayvanlarına yiyecek desteği
YEREL

ZABITA EKİPLERİNDEN SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK DESTEĞİ
Ahmet Eşsiz: Bir ülke mühendis ve mimarlarının omuzlarında yükselir
YEREL

AHMET EŞSİZ: BİR ÜLKE MÜHENDİS VE MİMARLARININ OMUZLARINDA YÜKSELİR
Hisarcık'ta öğretmenlerin içinde bulunduğu 4 araç yolda mahsur kaldı
YEREL

HİSARCIK'TA ÖĞRETMENLERİN İÇİNDE BULUNDUĞU 4 ARAÇ YOLDA MAHSUR KALDI