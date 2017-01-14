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Simav'da 'İmam Hatip Liseleri Çalıştayı'

- Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İmam Hatip Ortaokulu ve Liseleri Çalıştayı 3 gün sürecek



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen 'İmam Hatip Orta Okulu ve Liseleri Çalıştayı' başladı. Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Simav'da yapılan Çalıştay katılımcılarını Simav Belediyesi'nin Turistik Eynal Kaplıcaları'nda misafir ettiklerini ifade etti:

Şirikçi, "Hafızlık eğitiminde İmam Hatip Liseleri'niın katkısını geliştirecek çalışmaların, Yönetici ve öğretmenlerinin mesleki gelişimi ve motivasyonunu artırma, İmam Hatip vizyonu ve algısı, İmam Hatip öğrencilerinin aidiyet duygusunu geliştirmek konuların görüşüleceği Çalıştay'ın Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İmam Hatip Liseleri Çalıştayı'na, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'ndan Yusuf Akbaş, Din Öğretimi Ana Bilim Dalı Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Öcal, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav İmam Hatip Okulunun kurucu Müdürü Hüseyin Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Küçükçakır, İlim Yayma Cemiyeti ve İmam Hatip Platformu Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Ensar Vakfı temsilcisi Meltem Keler, Simav İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Ali Zengin ile Kütahya merkez ve ilçelerindeki İmam Hatip Lisesi müdürleri katıldı.

İmam Hatip Orta Okulu ve Lisesi öğrencilerine toplumun bakış açısı, İmam Hatip algısı ile Yönetici ve öğretmenlerin yaklaşımlarının konuşulduğu ikinci bölümün sonuna, Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Üyesi Yrd.Dç.Dr. Mustafa Öcal'ın sunumu damgasını vurdu.

Simav'da düzenlenen İmam Hatip Orta Okulu ve Liseleri Çalıştayı, 15 Ocak Pazar günü hazırlanacak olan Çalıştay raporu'nun ardından sona erecek. (MEİ-EFE)



14.01.2017 13:58:31 TSI

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