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Afrika Büyükelçileri Konya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:59
Afrika Büyükelçileri Konya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
Afrika Büyükelçileri Konya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Afrika ülkelerinin büyükelçileri, Konya Ticaret Borsası'nı (KTB) ziyaret etti.
Afrika ülkeleri diplomatik temsilcileri Konya programı kapsamında ilk ziyaretlerini Konya Ticaret Borsası'na gerçekleştirdi.
KTB Elektronik Satış Salonunda inceleme yapan elçilere hitap eden KTB Başkanı Hüseyin Çevik, kendilerini güvenin, vefanın, hoşgörünün merkezi, tarımsal üretimin ve ticaretin en önemli şehirlerinden Konya'da ve KTB'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, elçilere kendilerini evlerinde hissetmelerini istedi.
Afrika ile gönül köprülerinin yüzyıllar önce kurulduğunu, on yıl önce Türkiye'nin Afrika stratejisi doğrultusunda yapılan çalışmalarla bunun ekonomik ve kültürel alanlarda daha ileri gittiğini açıklayan Başkan Çevik, Türkiye'nin Afrika'yı kardeş kıta, insanlarını da kardeş olarak gördüğünü belirtti. Bu olumlu gelişmeleri ticaret ile de taçlandırmak için ülkeler arasında, iş dünyası arasında yeni köprülerin kurulması gerektiğini söyleyen Çevik, "Bunun için bizlere ve siz değerli büyükelçilere büyük görev düşmektedir. Bölgede, huzuru ve zenginliği hakim kılmak için, hem üretimde hem ticarette karşılıklı işbirliği içerinde olmalıyız. Bunun yollarından biri de tarımsal ticarettir. Konya büyük tarım potansiyeli, gelişmiş gıda sanayisiyle çok iyi bir ortak olacaktır. İnşallah ziyaretiniz yeni ortaklıklara vesile olur. Konya Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen ticaret tamamen İslami usullere uygun olarak yapılmaktadır" diyerek, küresel ticaret yollarının ve küresel politikaların şekillendiği coğrafyanın merkezinden herkes için güzel işbirlikleri fırsatının olduğunun altını çizdi.
Programda İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) heyetine sunum yapan KTB Genel Sekreteri Esat Bilici, lisanslı depoculuk, BorsaKonya Elektronik Platformu ve BorsaKonya Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasaları (TÜVEİP) çalışma esasları ve şekli hakkında detaylı bilgi vererek, KTB'nin tarım sektörü ile finansal piyasaların entegre olmasını sağlayacak bu yapı içerinde, üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu belirtti.
Borsanın işleyişi ve kapasitesi ile hayranlık uyandıracak bir yapıda olduğunu gördüklerini belirten büyükelçiler, Türkiye'deki özel sektörün ne kadar güçlü olduğunu yerinde gördüklerini ifade ederek, KTB'ye misafirperverlikleri için teşekkür ettiler.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Lütfi Şimşek, KTB Meclis Başkanı Selçuk Öcal ve özel sektör temsilcilerinin de eşlik ettiği ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
Afrika büyükelçileri Borsa'dan sonra çeşitli sanayi kuruluşlarını da ziyaret etti.
(İHA-İP-Y)

14.01.2017 14:03:51 TSI
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