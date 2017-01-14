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Kahtalılardan Aydın'a destek



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlar basın açıklaması yaparak, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a yönelik yapılan haberi kınadı.

M. Kemal Caddesinde toplanan vatandaşlar adına açıklamayı okuyan Fethi Erşahin, yapılan haberin akıl ve vicdan yoksun olduğunu söyledi.

Fethi Erşahin, "TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a akıl ve vicdan yoksunu satılmış bir kalem tarafından yapılan, çirkin saldırıyı Adıyaman ve Kahta halkı olarak asla kabul etmiyor ve kınıyoruz.

TBMM'de ülkemiz için hayati önem taşıyan anayasa görüşmelerinin yapıldığı bir anda, bu çirkin ve iftira dolu yalanlarınıza halk olarak artık size pabuç bırakmayacağımızı belirtmek isteriz. Yapılan bu çirkin saldırıyı lanetliyoruz. Müslüman halkın inancına hakaret eden, hedef saptırmaya çalışan gazetenin, kime hizmet ettiğini biliyoruz. Bizler, satılmış kalemlerin haddini, hem sandıklarda, hem de 15 Temmuz darbe döneminde gösterdik. Sizin kaleminiz, ancak dış güçlerin maşası olmaktan öteye gitmemiştir. Edep, ahlak ve değerlerden yoksun olarak yapılan haber, adeta halkı cephe almış ve bir kaos ortamı yaşatılmak isteniyor. Çünkü onlarda biliyor ki, Ahmet Aydın'ın arkasında sadece Adıyaman ve Kahta değil, ülkenin yarısından fazlası duruyor" dedi.

Erşahin, "Bizler halk olarak, gayri meşru emellerine çirkin ve ahlaksızca ulaşmaya çalışanlara buradan sesleniyoruz, ülkemizi parçalayıp bölemeyeceksiniz. Bunun hayalini dahi kurmayın. Çünkü ne TBMM'sini ne de Başkanvekili Ahmet Aydın'ı size yedirmeyeceğiz" diye konuştu.

(HT-AHM)



14.01.2017 14:04:44 TSI

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