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Burhaniye'de Tariş Pazartesi avans ücretleri ödeyecek

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:11
Burhaniye'de Tariş Pazartesi avans ücretleri ödeyecek
Burhaniye'de Tariş Pazartesi avans ücretleri ödeyecek

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi (Tariş) zeytinyağı alımlarına devam ederken, bu güne kadar avans fiyatla satın aldığı zeytinyağı bedellerini de pazartesi ödeyecek. Bundan sonraki alımlarda peşin ödeme yapılacağını anlatan Tariş Müdürü Emrah Öztürk, sezon başından bu yana 550 ton zeytinyağı alındığını söyledi.
Tariş Zeytinyağı Birliği'nin en büyük kooperatifi olan Burhaniye Tariş'de Pazartesi para dağıtılacak. Yörede zeytin hasadının sonuna gelindiğini anlatan Tariş Müdürü Emrah Öztürk," Bu güne kadar avans fiyat ödenen zeytinyağında farklar Pazartesi gününden itibaren ödenmeye başlanacak. Bu güne kadar 550 ton zeytinyağı alındı. Pazartesi'den itibaren yaklaşık 1,5 milyon lira dağıtılacak. Bunda sonra alınacak zeytinyağları için de haftalık ödeme yapılacak. Merkez fabrikamızda bu güne kadar 85 bin çuval zeytin işlendi" dedi. Burhaniye Tariş Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çoban'da, ödemelerin zeytincileri rahatlatacağını söyledi.
(FT)

14.01.2017 14:15:47 TSI
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