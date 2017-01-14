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Çıldır İlçe Müftülüğü Kursları Devam Ediyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - Çıldır İlçe Müftülüğü bünyesinde 2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde Aşıkşenlik Mahallesinde 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik düzenlemiş olan Kur'an-ı Kerim ve Temel Değerler Kursu eğitime devam ediyor.

Aşık Şenlik Mahallesinde eğitim öğretime devam eden kursu ilk meyvesini verdi. Düzenlendiği ilk günden bu yana eğitime aralıksız devam eden kurs verilen emeğin karşılığını öğrencilerin kuranı kerimi okumasıyla aldı. Kurs öğrencilerinden Yaren Su Kur'an-ı Kerimi okumayı öğrendi.

Kuranı Kerime geçen öğrenciler için düzenlenen programa İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve öğrenci velileri katıldı. İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay burada yapmış olduğu açıklamada "ilk emri oku olan bir dinin mensupları olarak öğrenmeye hayatımız boyu devam etmeliyiz. Ayrıca "Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğreteninizdir" hadisi şerifini hatırlatarak okumaya Allah'ın adıyla başlayıp ve onun yarattığı kainatı anlama noktasında bizlere ışık tutan kerim kitabımızın öğrenilmesi, öğretilmesi anlaşılması ve yaşanması için ana-babalara ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

Program hazırlanan hediyelerin öğrencilere verilmesiyle ve misafirlere yapılan ikramlarla sona erdi.

Programa katılanlar duydukları memnuniyeti dile getirerek bu kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

(ARV-AT-Y)



14.01.2017 14:15:52 TSI

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