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Ilıcalı, Taşmağazalar esnafını ziyaret etti



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ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Taşmağazalar esnafını ziyaret etti. Çarşı esnafının sıkıntılarını dinleyen Ilıcalı, ekonomik anlamda Türkiye'yi güzel günlerin beklediğini belirtti.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, çoğunluğunu kuyumcu esnafının oluşturduğu, Erzurum'un tarihi çarşılarından biri olan Taşmağazalar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Çarşı esnafıyla birlikte çay içip sohbet eden Ilıcalı, esnafın sorunlarını dinledi. Caddenin trafiğe kapatılmasıyla canlılığını kaybetmesinden ve işlerin azaldığından yakınan esnaf, bu sorunun giderilmesi ve eski canlılığın yeniden oluşturulması için Ilıcalı'dan talepte bulundu. Esnafın bu talebine tramvay müjdesiyle karşılık veren Ilıcalı "Hazırladığımız projeyle bu caddeden tramvay geçireceğiz. Araç trafiğine oranla daha da canlı olacak. İşleriniz en yakın zamanda eski canlılığına kavuşacak inşallah. Ekonomik anlamda Türkiye'yi güzel günler bekliyor. Ülke olarak darbe girişimi gibi zor bir süreci atlattık. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele verip bütün sıkıntıların üstesinden geleceğiz." dedi.

(ERZ-AT-Y)



14.01.2017 14:20:24 TSI

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