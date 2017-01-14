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Başkan Saygılı: "Türk Kızılayı iyiliğin amiral gemisidir"

- Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi'nde "İyilik Hareketi: Kızılay'ın Gelecek Vizyonu" konulu bir konferans verdi



(Fotoğraflı)



Umutcan İşledici

ADANA (İHA) - Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Türk Kızılayı'nı iyiliğin amiral gemisi olarak tanımladı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi'nde "İyilik Hareketi: Kızılay'ın Gelecek Vizyonu" konulu bir konferans verdi.

Konferansta konuşan Başkan Saygılı, Türk Kızılayı'nın iyilik hareketinin çok uzun yıllar öncesine dayandığını belirtti. Saygılı, "İyilik hareketinin de tarihsel kökleri 15 asır önce Mekke'de başlayan bir sivil harekete müteakiben iyilik peygamberi, rahmet peygamberi olan, tebessümün ve sadakai cariye olduğunu söyleyen bir erdemli peygamberin çizdiği ana artel üzerinde tarihten bugüne hissedile hissedile milletin derin yüreğinde izler bırakarak geldi. Nerede bir iyilik hareketi var ise Kızılay orada olmaya özen gösterdi. Kızılay milletimizin iyilik yüzü diye anlatırken iyiliğin amiral gemisidir diyoruz" dedi.



"Sığınmacılardan çok fazla dua alıyoruz"

Suriyeli sığınmacıların dualarının Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara karşı bir kalkan görevi göreceğini ifade eden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Belkide Allah bize ensar olma sıfatını veriyor ve bu 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ekonomik darbe girişimleri de bu mazlumların duasıyla savmış olabiliriz diye düşünmemiz lazım. Burada çok dua alıyoruz. Bu dualarda ülkemizdeki hain gözleri bertaraf edecek diye umuyoruz" diye konuştu.



"2005 yılı kırılma noktası"

2005 yılının Türk Kızılayı'nın kırılma noktası olduğunu kaydeden Başkan Saygılı, şunları söyledi:

"2005 yılı Türk Kızılayı'nın kırılma noktası. Ondan öncesinde bir negatif dönem vardı. 2005'de sayın Cumhurbaşkanımız eline kan poşeti alarak 'Hiçbir hasta yakını kan için ortada gezmiyecek. Bunu Türk Kızılayı çözmeli' demesi üzerine Kızılay'ın kendi arasında ki organizasyonu ile bugünlere geldik. Türkiye'nin ihtiyacı olan kan 2.2 milyon ünite. Bu anlamda Adanalı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Adana 2016 yılında kan bağışında birinci oldu. Bundan sonrada böyle devam edeceğimizi umuyorum."

Konferansa Türk Kızılayı Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

(UMT-Y)



14.01.2017 14:21:49 TSI

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