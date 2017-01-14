14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Saygılı: "Türk Kızılayı iyiliğin amiral gemisidir"

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:17
Başkan Saygılı: "Türk Kızılayı iyiliğin amiral gemisidir"
Başkan Saygılı: "Türk Kızılayı iyiliğin amiral gemisidir"
- Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi'nde "İyilik Hareketi: Kızılay'ın Gelecek Vizyonu" konulu bir konferans verdi

(Fotoğraflı)

Umutcan İşledici
ADANA (İHA) - Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Türk Kızılayı'nı iyiliğin amiral gemisi olarak tanımladı.
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi'nde "İyilik Hareketi: Kızılay'ın Gelecek Vizyonu" konulu bir konferans verdi.
Konferansta konuşan Başkan Saygılı, Türk Kızılayı'nın iyilik hareketinin çok uzun yıllar öncesine dayandığını belirtti. Saygılı, "İyilik hareketinin de tarihsel kökleri 15 asır önce Mekke'de başlayan bir sivil harekete müteakiben iyilik peygamberi, rahmet peygamberi olan, tebessümün ve sadakai cariye olduğunu söyleyen bir erdemli peygamberin çizdiği ana artel üzerinde tarihten bugüne hissedile hissedile milletin derin yüreğinde izler bırakarak geldi. Nerede bir iyilik hareketi var ise Kızılay orada olmaya özen gösterdi. Kızılay milletimizin iyilik yüzü diye anlatırken iyiliğin amiral gemisidir diyoruz" dedi.

"Sığınmacılardan çok fazla dua alıyoruz"
Suriyeli sığınmacıların dualarının Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara karşı bir kalkan görevi göreceğini ifade eden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Belkide Allah bize ensar olma sıfatını veriyor ve bu 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ekonomik darbe girişimleri de bu mazlumların duasıyla savmış olabiliriz diye düşünmemiz lazım. Burada çok dua alıyoruz. Bu dualarda ülkemizdeki hain gözleri bertaraf edecek diye umuyoruz" diye konuştu.

"2005 yılı kırılma noktası"
2005 yılının Türk Kızılayı'nın kırılma noktası olduğunu kaydeden Başkan Saygılı, şunları söyledi:
"2005 yılı Türk Kızılayı'nın kırılma noktası. Ondan öncesinde bir negatif dönem vardı. 2005'de sayın Cumhurbaşkanımız eline kan poşeti alarak 'Hiçbir hasta yakını kan için ortada gezmiyecek. Bunu Türk Kızılayı çözmeli' demesi üzerine Kızılay'ın kendi arasında ki organizasyonu ile bugünlere geldik. Türkiye'nin ihtiyacı olan kan 2.2 milyon ünite. Bu anlamda Adanalı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Adana 2016 yılında kan bağışında birinci oldu. Bundan sonrada böyle devam edeceğimizi umuyorum."
Konferansa Türk Kızılayı Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
(UMT-Y)

14.01.2017 14:21:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Adana'da ev yangını
YEREL

ADANA'DA EV YANGINI
Vali Demirtaş: &quot;Müftülük, din, devlet ve millete hizmettir&quot;
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ: "MÜFTÜLÜK, DİN, DEVLET VE MİLLETE HİZMETTİR"
Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KAYMAKAMLARLA BİR ARAYA GELDİ
Adana'daki terör saldırısı
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ 7 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana'daki silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
Adana'daki terör saldırısı
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
AK Parti'li Ünüvar: &quot;Rejim değişmiyor ama CHP de değişmiyor&quot;
YEREL

AK PARTİ'Lİ ÜNÜVAR: "REJİM DEĞİŞMİYOR AMA CHP DE DEĞİŞMİYOR"
Adana'da öğrencilere kar süprizi
YEREL

ADANA'DA ÖĞRENCİLERE KAR SÜPRİZİ
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Seyhan Belediyesi'nden kitap fuarına ücretsiz ulaşım hizmeti
YEREL

SEYHAN BELEDİYESİ'NDEN KİTAP FUARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ
Büyükşehir Belediyesi okul bahçesine kar getirdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OKUL BAHÇESİNE KAR GETİRDİ
Öğrencilere kar sürprizi
YEREL

ÖĞRENCİLERE KAR SÜRPRİZİ
Yrd. Doç. Dr. Hasan Gül'ün projesi ödüllendirildi
YEREL

YRD. DOÇ. DR. HASAN GÜL'ÜN PROJESİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Yeni Adana Stadı'nın yapımı sürüyor
YEREL

YENİ ADANA STADI'NIN YAPIMI SÜRÜYOR
Başkan Çetin'den öğrencilere kar sürprizi
YEREL

BAŞKAN ÇETİN'DEN ÖĞRENCİLERE KAR SÜRPRİZİ
Karataş Limanı temizlendi
YEREL

KARATAŞ LİMANI TEMİZLENDİ
Öğrencilere giyecek yardımı
YEREL

ÖĞRENCİLERE GİYECEK YARDIMI
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Marketten silahlı soygun kameraya yansıdı
YEREL

MARKETTEN SİLAHLI SOYGUN KAMERAYA YANSIDI
Adana'da iş yeri yangını
YEREL

ADANA'DA İŞ YERİ YANGINI