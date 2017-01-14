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MÜSİAD Başkanı Atıf Şirikçi güven tazeledi



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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Atıf Şirikçi, genel kurulda yeniden başkan seçildi.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube binasında yapılan kongrede mevcut başkan Atıf Şirikçi, yönetim kurulu üyelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Kongre sonrası açıklama yapan Şirikçi, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Yapılacak olan seçim için cenabı Allah'tan hayırlısını diliyorum. MÜSİAD sadece bir işadamları derneği değildir. MÜSİAD misyonuyla vizyonuyla ülkemizin geleceğinde farklı anlamlar ifade eden bir kuruluştur. Kahramanmaraş'ta bir yıllık çalışmada, hep birlikte güzel gelişmelere imza attık biliyorsunuz ve büyük başarılar sağlayarak yol aldık. Bu başarıların sağlanmasında MÜSİAD ailesine desteklerini esirgemeyen Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak'a ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim" dedi.

Ülke olarak önemli bir süreçten geçtiklerini ifade eden Şirikçi, "Ülkemiz çok ciddi sıkıntıların içerisinden geçmektedir. Bu sıkıntıların çok kısa sürede çözüleceği inancındayız. Özellikle Kahramanmaraş olarak, kırom ve tekstil sanayi olarak bu sıkıntılardan en çok etkilenen illerin başında yer alıyoruz. Kısa bir süre sonra o istikrarlı büyümelere hızla devam edeceğimizden hiç kuşkumuz yoktur. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısına kulak vereceğiz. 15 Temmuzu düşündüğümüz zaman bu günümüze şükrediyoruz. Durmak yola yola devam yatırma devam ediyoruz. MÜSİAD olarak son bir yıl içerisinde önemli çalışmalara imza attık. 2017 yılında da ülkemiz için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(OZR-Y)



14.01.2017 14:23:56 TSI

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