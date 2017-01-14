14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MÜSİAD Başkanı Atıf Şirikçi güven tazeledi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:19
MÜSİAD Başkanı Atıf Şirikçi güven tazeledi
MÜSİAD Başkanı Atıf Şirikçi güven tazeledi

(Fotoğraflı)

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Atıf Şirikçi, genel kurulda yeniden başkan seçildi.
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube binasında yapılan kongrede mevcut başkan Atıf Şirikçi, yönetim kurulu üyelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.
Kongre sonrası açıklama yapan Şirikçi, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Yapılacak olan seçim için cenabı Allah'tan hayırlısını diliyorum. MÜSİAD sadece bir işadamları derneği değildir. MÜSİAD misyonuyla vizyonuyla ülkemizin geleceğinde farklı anlamlar ifade eden bir kuruluştur. Kahramanmaraş'ta bir yıllık çalışmada, hep birlikte güzel gelişmelere imza attık biliyorsunuz ve büyük başarılar sağlayarak yol aldık. Bu başarıların sağlanmasında MÜSİAD ailesine desteklerini esirgemeyen Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak'a ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim" dedi.
Ülke olarak önemli bir süreçten geçtiklerini ifade eden Şirikçi, "Ülkemiz çok ciddi sıkıntıların içerisinden geçmektedir. Bu sıkıntıların çok kısa sürede çözüleceği inancındayız. Özellikle Kahramanmaraş olarak, kırom ve tekstil sanayi olarak bu sıkıntılardan en çok etkilenen illerin başında yer alıyoruz. Kısa bir süre sonra o istikrarlı büyümelere hızla devam edeceğimizden hiç kuşkumuz yoktur. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısına kulak vereceğiz. 15 Temmuzu düşündüğümüz zaman bu günümüze şükrediyoruz. Durmak yola yola devam yatırma devam ediyoruz. MÜSİAD olarak son bir yıl içerisinde önemli çalışmalara imza attık. 2017 yılında da ülkemiz için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
(OZR-Y)

14.01.2017 14:23:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Suriyeli çocuklar, Türkiye'nin yardımlarıyla hayata tutunuyor
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLAR, TÜRKİYE'NİN YARDIMLARIYLA HAYATA TUTUNUYOR
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI YAYMAN:
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA TRAFİK KAZASI: 8 YARALI
Kahramanmaraş Havalimanı geçen yıl 266 bin 743 yolcuya hizmet verdi
YEREL

KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI GEÇEN YIL 266 BİN 743 YOLCUYA HİZMET VERDİ
Kursiyerin kişisel resim sergisi
YEREL

KURSİYERİN KİŞİSEL RESİM SERGİSİ
Dulkadiroğlu'nda Ufka Yolculuk heyecanı
YEREL

DULKADİROĞLU'NDA UFKA YOLCULUK HEYECANI
Zabun: &quot;Ekonomik ve sosyal gelişiminin en önemli mimarı basındır&quot;
YEREL

ZABUN: "EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞİMİNİN EN ÖNEMLİ MİMARI BASINDIR"
AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık istifa etti
YEREL

AK PARTİ AFŞİN İLÇE BAŞKANI ŞEREF KIRBIYIK İSTİFA ETTİ