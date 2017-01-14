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Başkan Genç, AK Partili gençler ile başkanlık sistemini konuştu



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TRABZON (İHA) - Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Gençlik Kolları Toplantısı'na katılarak başkanlık sistemini konuştu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Halim Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Genç, referandumun gündeme gelmesi halinde başkanlık sisteminin halka iyi anlatılması için gerekli gayretlerin gösterileceğini söyledi. Genç, "Şu anda ülkemiz milli bir mücadele veriyor. Bizler seçilmişler olarak sizleri mahcup etmeme adına gayretli bir şekilde çalışıyoruz, çalışacağız da... Bu işler, makamlar, gelip geçicidir. İnsanlara hizmet için gayret ediyoruz. Bizim davamızın temeli budur" dedi.

Rahmetli Turgut Özal'ın "21. yy. Türkler'in asrı olacaktır" sözünü hatırlatan Genç "Ve şimdi 21. yy.'ın başındayız. Şu anda 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir ülke konumuna geldik. Bizim, tarihimizi, maneviyatımızı unutmamamız lazım. Ve yeryüzünde bu millete bir rol biçildiğini unutmamamız lazım. AK Parti hükümetleriyle kazandığımız en önemli iki özellik var. Bir tanesi istikrar, diğeri itibardır. İstikrarlı olmadığınız zaman itibarlı olamayabiliyorsunuz. O nedenle başkanlık sisteminin ülkemize kazandıracağı en önemli husus istikrardır. Sürekli istikrar için başkanlık sistemi elzemdir. Demokratik seçimlerin yapıldığı 1950 yılından itibaren 72 senede 65 hükümet kuruldu. Yani bu 72 senede 65 tane hükümet kuruldu. Bu şu demek, 65 defa arabanın durup yola yeniden başlaması demektir. Başkanlık sisteminin en önemli kazanımı sürekli istikrardır arkadaşlar. İşte bu başkanlık sistemiyle beraber ülkemiz hiç durmadan yoluna devam edecektir. Hele de bir de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varsa başımızda, ilelebet yoluna devam edecektir. Bu iş Recep Tayyip Erdoğan şahsi meselesi değildir. Bu iş, bir millet, bir memleket meselesidir. Ve o nedenle de yürütmenin tek başına her zaman daim olması gerektiğini her fırsatta anlatacağız" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



14.01.2017 14:24:01 TSI

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