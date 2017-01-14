14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İlker Başbuğ, hem söyleşi hem de tiyatro oyunu ile Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:21
İlker Başbuğ, hem söyleşi hem de tiyatro oyunu ile Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde
İlker Başbuğ, hem söyleşi hem de tiyatro oyunu ile Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 26. Genel Kurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 18 Ocak 2017 Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak.
26. Genel Kurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ Başbuğ, saat 14:00'te Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda söyleşi gerçekleştirecek. Aynı gün saat 20:00'de ise İlker başbuğ'un yazdığı, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun sergileyeceği Mucize adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
İlker Başbuğ'un '21. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk' isimli kitabından yola çıkarak Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı Mucize, Ali Berktay'ın dramaturjisi, Turgut Onur Avdan'ın müzikleri, Ayşe Emel Mesci'nin yönetmenliği ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun dev kadrosuyla izleyicisiyle buluşuyor.
(GD)

14.01.2017 14:25:42 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Biga'da zincirleme kaza; 1 yaralı
YEREL

BİGA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI
Çanakkale'de su kesintisi
YEREL

ÇANAKKALE'DE SU KESİNTİSİ
Bayramiç Kaymakamı göreve başladı
YEREL

BAYRAMİÇ KAYMAKAMI GÖREVE BAŞLADI
Biga belediyesinden pazaryeri açıklaması
YEREL

BİGA BELEDİYESİNDEN PAZARYERİ AÇIKLAMASI
Altınok Kepez belde halkının nabzını tutmaya ediyor
YEREL

ALTINOK KEPEZ BELDE HALKININ NABZINI TUTMAYA EDİYOR