İlker Başbuğ, hem söyleşi hem de tiyatro oyunu ile Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde
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Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 26. Genel Kurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 18 Ocak 2017 Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak.
26. Genel Kurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ Başbuğ, saat 14:00'te Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda söyleşi gerçekleştirecek. Aynı gün saat 20:00'de ise İlker başbuğ'un yazdığı, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun sergileyeceği Mucize adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
İlker Başbuğ'un '21. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk' isimli kitabından yola çıkarak Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı Mucize, Ali Berktay'ın dramaturjisi, Turgut Onur Avdan'ın müzikleri, Ayşe Emel Mesci'nin yönetmenliği ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun dev kadrosuyla izleyicisiyle buluşuyor.
(GD)
14.01.2017 14:25:42 TSI
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