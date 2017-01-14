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Besni'de "Türkiye'de Darbeler Tarihi" konulu seminer

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:20
Besni'de "Türkiye'de Darbeler Tarihi" konulu seminer
Besni'de "Türkiye'de Darbeler Tarihi" konulu seminer

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar tarafından, ilçede görev yapan 144 aday öğretmene eğitim kapsamında "Geçmişten Günümüze Ülkemizde Darbeler" konulu seminer verildi.
Osman İSOT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda verilen seminerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, 1.- 2. Meşrutiyet döneminden 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin yaşamış olduğu darbeler ve darbe girişimlerini anlattı.
Neşet Yazar, "Geçmişten günümüze ülkemiz birçok badireler atlatmış olup bunların en sancılı olanları da ülkemizin yönünü gelişmeye çalıştığı anda ortaya çıkan darbelerdir. 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye darbeyle işgal teşebbüsünde bulunuldu. Bu teşebbüsü yapan vatan haini, asker elbisesi giymiş teröristler ülkemizde yaşlı, genç, kadın 251 insanı şehit ettiler.
Ama bu hain teşebbüste bulunanlara karşı vatansever milletimiz meydanlarda, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşımızda olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Milletimiz, o gece, tıpkı 717 yıl önce Söğüt'te, 563 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi, Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir.
İşte tamda bu sebepten dolayı bizler çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz, onlara bu süreçleri anlatacağız ve onların ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap vereceğiz. Vereceğiz ki, FETÖ/PDY gibi hainler çocuklarımızı kandırmak için fırsat bulamasın. Çocuklarımızı milli ve yerli bir nesil olarak yetiştirmenizi diliyorum. Rabbim Ülkemizin ve Milletimizin yardımcısı olsun" dedi.
(RK-AHM)

14.01.2017 13:20:08 TSI
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